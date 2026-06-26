Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского

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Недилько Ксения
Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ совершили чрезвычайно успешную атаку на военные объекты захватчиков во временно аннексированной Керчи. Спецоперацию провели в рамках масштабной 40-дневной кампании по огневому и психологическому влиянию на Российскую Федерацию, задачу для которой ранее очертил Президент Украины Владимир Зеленский.
Иллюстративное фото
Главными целями украинских ударных беспилотников стали дефицитные суда логистического и военного обеспечения, которые базировались на мощностях судостроительного завода Залив. Кроме корабельного состава, спецслужбе удалось существенно ослабить противовоздушную оборону врага, прикрывавшую стратегический район Керченского пролива.
Во время ночного налета дроны-камикадзе попали в кабельные корабли проекта 15310 "Волга" и "Вятка". Также под удар попал почти достроенный грузопассажирский паром "Петропавловск", готовность которого на момент атаки оценивалась в 96%.
Эти суда создавались под особые задачи русского командования. В частности, они должны были развернуть глобальную систему подводной слежки "Гармония", предназначенную для ведения глубоководной военной разведки. Кроме этого, спецификации кораблей позволяли им тайно минировать акватории и уничтожать подводные коммуникации.
Параллельно с морскими целями беспилотники Службы безопасности успешно атаковали сухопутную компоненту защиты оккупантов. Точным попаданием было выведено из строя боевое вооружение и современная радиолокационная станция, входившая в состав зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400.
Планомерная ликвидация военного потенциала врага в Крыму лишает российскую армию возможности полноценно использовать полуостров для снабжения своих южных группировок. Разгром средств противовоздушной обороны в Керчи фактически создает пробелы в защите окупантов, открывая возможности для последующих массированных ударов высокоточным оружием по остаткам инфраструктуры захватчиков.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Крыму и Севастополе введен режим ЧС.