logo

BTC/USD

59290

ETH/USD

1542.32

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского

Спецоперация в порту «Затока»: СБУ парализовала морскую разведку врага и открыла небо над Керченским проливом

26 июня 2026, 14:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ совершили чрезвычайно успешную атаку на военные объекты захватчиков во временно аннексированной Керчи. Спецоперацию провели в рамках масштабной 40-дневной кампании по огневому и психологическому влиянию на Российскую Федерацию, задачу для которой ранее очертил Президент Украины Владимир Зеленский.

Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского

Иллюстративное фото

Главными целями украинских ударных беспилотников стали дефицитные суда логистического и военного обеспечения, которые базировались на мощностях судостроительного завода Залив. Кроме корабельного состава, спецслужбе удалось существенно ослабить противовоздушную оборону врага, прикрывавшую стратегический район Керченского пролива.

Во время ночного налета дроны-камикадзе попали в кабельные корабли проекта 15310 "Волга" и "Вятка". Также под удар попал почти достроенный грузопассажирский паром "Петропавловск", готовность которого на момент атаки оценивалась в 96%.

"В результате ударов на них возник масштабный пожар, — комментируют результаты попадания источника в спецслужбе, отмечая, что эти плавсредства имели критическое значение для агрессора. — "Волга" и "Вятка" строились для минобороны России".

Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского - фото 2
Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского - фото 2
Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского - фото 2
Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского - фото 2
Россия остается без флота: СБУ успешно выполняет приказ Зеленского - фото 2


Эти суда создавались под особые задачи русского командования. В частности, они должны были развернуть глобальную систему подводной слежки "Гармония", предназначенную для ведения глубоководной военной разведки. Кроме этого, спецификации кораблей позволяли им тайно минировать акватории и уничтожать подводные коммуникации.

"Их назначение — развертывание системы гидроакустического наблюдения, — подчеркивают СБУ, добавляя, что корабли способны поражать магистральные трубопроводы и кабели связи на дне. — Стоимость каждого из этих судов составляет сотни миллионов долларов".

Параллельно с морскими целями беспилотники Службы безопасности успешно атаковали сухопутную компоненту защиты оккупантов. Точным попаданием было выведено из строя боевое вооружение и современная радиолокационная станция, входившая в состав зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400.

Планомерная ликвидация военного потенциала врага в Крыму лишает российскую армию возможности полноценно использовать полуостров для снабжения своих южных группировок. Разгром средств противовоздушной обороны в Керчи фактически создает пробелы в защите окупантов, открывая возможности для последующих массированных ударов высокоточным оружием по остаткам инфраструктуры захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Крыму и Севастополе введен режим ЧС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости