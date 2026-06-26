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«Не панікуйте, у нас режим НС»: у Криму та Севастополі запроваджено режим надзвичайної ситуації

Брак пального та світла: На окупованій території Криму екстрено вводять особливий стан для порятунку інфраструктури

26 червня 2026, 13:51
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Недилько Ксения

Російська окупаційна адміністрація була змушена піти на радикальні кроки через критичну ситуацію на захопленому українському півострові. Кримські колаборанти Сергій Аксьонов та Михайло Розвожаєв офіційно оголосили про запровадження режиму надзвичайної ситуації на території Криму та Севастополя.

«Не панікуйте, у нас режим НС»: у Криму та Севастополі запроваджено режим надзвичайної ситуації

Колаборант Сергій Аксьонов

Головною причиною такого рішення стала успішна 40-денна військова операція Сил оборони України, яка фактично паралізувала забезпечення загарбників. Проте за словами представників окупаційної влади, такий крок зумовлений гострою потребою оперативно реагувати на виклики у господарській сфері.

"Рішення ухвалили, — зазначають гауляйтери, намагаючись замаскувати масштабну інфраструктурну кризу паперовою тяганиною. — В першу чергу, задля "впорядкування" економічних питань".

Маріонетки Кремля стверджують, що особливий правовий режим дозволить їм впроваджувати швидкі управлінські рішення та уникнути повного зупинення життєдіяльності окупованих міст.

"Такий режим потрібен для швидкого вирішення економічних питань, — виправдовуються ставленики Москви, визнаючи вразливість тилового забезпечення. — І забезпечення роботи критичної інфраструктури".

Попри спроби загарбників заспокоїти населення, реальний стан справ на півострові залишається вкрай важким. Протягом останнього часу в різних районах Криму та в Севастополі масово фіксують тотальний дефіцит автомобільного пального на заправках, регулярні аварійні відключення електроенергії, а також глибокі проблеми із військовою та цивільною логістикою через зруйновані транспортні вузли.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські дронщики мають також дефіцит пального на фронті та не в змозі зарядити пульти до БПЛА.



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