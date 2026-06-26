Российская оккупационная администрация была вынуждена пойти на радикальные шаги из-за критической ситуации на захваченном украинском полуострове. Крымские коллаборанты Сергей Аксенов и Михаил Розвожаев официально объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Крыма и Севастополя.

Коллаборант Сергей Аксенов

Главной причиной такого решения стала успешная 40-дневная военная операция Сил обороны Украины, фактически парализовавшая обеспечение захватчиков. Однако, по словам представителей оккупационных властей, такой шаг обусловлен острой потребностью оперативно реагировать на вызовы в хозяйственной сфере.

"Решение было принято, — отмечают гауляйтеры, пытаясь замаскировать масштабный инфраструктурный кризис бумажной волокитой. — В первую очередь, ради "упорядочения" экономических вопросов".

Марионетки Кремля утверждают, что особый правовой режим позволит им внедрять быстрые управленческие решения и избежать полной остановки жизнедеятельности оккупированных городов.

"Такой режим нужен для скорейшего решения экономических вопросов, — оправдываются ставленники Москвы, признавая уязвимость тылового обеспечения. — И обеспечение работы критической инфраструктуры".

Несмотря на попытки захватчиков успокоить население, реальное положение дел на полуострове остается очень тяжелым. В последнее время в разных районах Крыма и в Севастополе массово фиксируют тотальный дефицит автомобильного топлива на заправках, регулярные аварийные отключения электроэнергии, а также глубокие проблемы с военной и гражданской логистикой из-за разрушенных транспортных узел.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские дронщики имеют также дефицит топлива на фронте и не в состоянии зарядить пульты в БПЛА.