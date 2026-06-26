«Не паникуйте, у нас режим ЧС»: в Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации

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Недилько Ксения
Российская оккупационная администрация была вынуждена пойти на радикальные шаги из-за критической ситуации на захваченном украинском полуострове. Крымские коллаборанты Сергей Аксенов и Михаил Розвожаев официально объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Крыма и Севастополя.
Коллаборант Сергей Аксенов
Главной причиной такого решения стала успешная 40-дневная военная операция Сил обороны Украины, фактически парализовавшая обеспечение захватчиков. Однако, по словам представителей оккупационных властей, такой шаг обусловлен острой потребностью оперативно реагировать на вызовы в хозяйственной сфере.
Марионетки Кремля утверждают, что особый правовой режим позволит им внедрять быстрые управленческие решения и избежать полной остановки жизнедеятельности оккупированных городов.
Несмотря на попытки захватчиков успокоить население, реальное положение дел на полуострове остается очень тяжелым. В последнее время в разных районах Крыма и в Севастополе массово фиксируют тотальный дефицит автомобильного топлива на заправках, регулярные аварийные отключения электроэнергии, а также глубокие проблемы с военной и гражданской логистикой из-за разрушенных транспортных узел.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские дронщики имеют также дефицит топлива на фронте и не в состоянии зарядить пульты в БПЛА.