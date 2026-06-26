Російські оператори дронів залишилися без пального: це шанс для України

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Недилько Ксения
Напружена ситуація зберігається в районі Костянтинівки та на її околицях, де російські загарбники намагаються закріпитися у житловій забудові. Проте українські захисники успішно стримують ворожі сили, активно застосовуючи безпілотні технології. Про це повідомляє відомий військовий блогер та захисник із позивним "Бахмутський демон".
Російські дронщики. Фото: Скриншот з відео МО РФ
За словами військового, противник намагається облаштувати позиції безпосередньо всередині вцілілих споруд для покращення свого зв'язку.
Окрім цього, на деяких ділянках фронту, зокрема на Запорізькому напрямку, зафіксовано серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням окупаційних військ. Російські підрозділи аеророзвідки опинилися у скрутному становищі через брак пального для генераторів, від яких залежить робота всієї електроніки.
Раніше загарбники частково покладалися на централізоване постачання, а частково купували пальне власним коштом. Наразі ж обидва канали заблоковані.
Через неможливість зарядити обладнання деякі підрозділи окупантів змушені різко знизити активність або взагалі припинити бойову роботу.
Військовий додає, що російське командування обов'язково спробує оперативно розв'язати цю проблему та відновити логістику. Проте наявне "вікно можливостей" українська армія вже зараз максимально ефективно використовує для нанесення точних ударів по ослаблених позиціях ворога.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський військовослужбовець Олександр Лунін, із Воронежа, записав радикальне відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна. Ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, учасник агресії проти України озвучив жорсткі вимоги до вищого керівництва РФ, погрожуючи масштабним збройним заколотом.