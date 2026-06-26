Російські оператори дронів залишилися без пального: це шанс для України

Напружена ситуація зберігається в районі Костянтинівки та на її околицях, де російські загарбники намагаються закріпитися у житловій забудові. Проте українські захисники успішно стримують ворожі сили, активно застосовуючи безпілотні технології. Про це повідомляє відомий військовий блогер та захисник із позивним "Бахмутський демон".

Російські дронщики. Фото: Скриншот з відео МО РФ

За словами військового, противник намагається облаштувати позиції безпосередньо всередині вцілілих споруд для покращення свого зв'язку.

"П*дарня пробує закріпитися в окремих будівлях і поставити антени, — описує поточну тактику ворога блогер. — Щодня наші дрони валять їх групи штурмові".

Окрім цього, на деяких ділянках фронту, зокрема на Запорізькому напрямку, зафіксовано серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням окупаційних військ. Російські підрозділи аеророзвідки опинилися у скрутному становищі через брак пального для генераторів, від яких залежить робота всієї електроніки.

"Ми фіксували випадки, коли в російських пілотів завершувалося пальне для підзарядки пультів та іншого, — ділиться деталями захисник, пояснюючи внутрішню логістику ворога. — Є генератор, ним підзаряджають зарядні станції і павербанки, далі все решта".

Раніше загарбники частково покладалися на централізоване постачання, а частково купували пальне власним коштом. Наразі ж обидва канали заблоковані.

"На це п*дарняві хвойди отримували пальне і докуповували самі, — зазначає автор допису, констатуючи виникнення паливного колапсу. — Зараз нема на заправках пального і не підвозять на деякі позиції".

Через неможливість зарядити обладнання деякі підрозділи окупантів змушені різко знизити активність або взагалі припинити бойову роботу.

"Там тіпи активно вже економлять, — підкреслює "Бахмутський демон", розповідаючи про наслідки дефіциту. — А місцями і згорнулися через неможливість підзарядитися".

Військовий додає, що російське командування обов'язково спробує оперативно розв'язати цю проблему та відновити логістику. Проте наявне "вікно можливостей" українська армія вже зараз максимально ефективно використовує для нанесення точних ударів по ослаблених позиціях ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський військовослужбовець Олександр Лунін, із Воронежа, записав радикальне відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна. Ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, учасник агресії проти України озвучив жорсткі вимоги до вищого керівництва РФ, погрожуючи масштабним збройним заколотом.