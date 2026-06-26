Российские операторы дронов остались без топлива: это шанс для Украины

Напряженная ситуация сохраняется в районе Константиновки и в ее окрестностях, где российские захватчики пытаются закрепиться в жилой застройке. Однако украинские защитники успешно сдерживают вражеские силы, активно применяя беспилотные технологии. Об этом сообщает известный военный блоггер и защитник с позывным "Бахмутским демоном".

Российские дронщики. Фото: Скриншот из видео МО РФ

По словам военного, противник пытается обустроить позиции непосредственно внутри уцелевших сооружений для улучшения своей связи.

"П*дарня пробует закрепиться в отдельных зданиях и поставить антенны, — описывает текущую тактику врага блогер. — Каждый день наши дроны рушат их группы штурмовые".

Кроме того, на некоторых участках фронта, в частности на Запорожском направлении, зафиксированы серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением оккупационных войск. Российские подразделения аэроразведки оказались в затруднительном положении из-за отсутствия топлива для генераторов, от которых зависит работа всей электроники.

"Мы фиксировали случаи, когда у российских пилотов заканчивалось топливо для подзарядки пультов и прочего, – делится деталями защитник, объясняя внутреннюю логистику врага. — Есть генератор, им подзаряжают зарядные станции и павербанки, дальше все остальное".

Ранее захватчики частично возлагались на централизованные поставки, а частично покупали топливо за свой счет. Пока же оба канала заблокированы.

"На это п*дарнявые хвойды получали топливо и докупали сами, — отмечает автор корреспонденции, констатируя возникновение топливного коллапса. — Сейчас нет на заправках топлива и не подвозят на некоторые позиции".

Из-за невозможности зарядить оборудование некоторые подразделения оккупантов вынуждены резко снизить активность или вообще прекратить боевую работу.

"Там типы уже активно экономят, — подчеркивает "Бахмутский демон", рассказывая о последствиях дефицита. — А местами и свернулись из-за невозможности подзарядиться".

Военный добавляет, что российское командование обязательно попытается оперативно решить эту проблему и восстановить логистику. Однако имеющееся "окно возможностей" украинская армия уже сейчас максимально эффективно использует для нанесения точных ударов по ослабленным позициям врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский военнослужащий Александр Лунин, из Воронежа, записал радикальное видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участник агрессии против Украины озвучил жесткие требования к высшему руководству РФ, угрожая масштабным вооруженным мятежом.