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СБУ влаштувала пекло в тилу РФ: деталі

Українські безпілотники одночасно атакували паливну інфраструктуру РФ та ключові військові цілі на окупованому півострові, посилюючи тиск на воєнну машину Кремля

6 липня 2026, 12:26
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Кравцев Сергей

Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну операцію проти стратегічних об'єктів Росії та тимчасово окупованого Криму. За інформацією СБУ, серія ударів стала частиною системної кампанії зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора, яку українські сили реалізують за дорученням президента Володимира Зеленського.

СБУ влаштувала пекло в тилу РФ: деталі

Атака на Ярославський НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Однією з головних цілей став Ярославський нафтопереробний завод, а також виробничо-диспетчерська станція "Ярославль". За даними спецслужби, після атаки безпілотників у районі підприємства пролунали вибухи та виникло сильне задимлення.

Крім того, українські дрони успішно уразили нафтоналивний термінал морського порту "Висоцьк" у Ленінградській області. Внаслідок удару були пошкоджені два нафтоналивні стендери, а також три резервуари з паливом, що може вплинути на логістичні можливості російського паливного комплексу.

Ще одним об'єктом атаки став нафтопереробний комплекс "Перший завод" у Калузькій області, де після вибухів виникла пожежа.

Окрему увагу українські сили приділили військовій інфраструктурі в окупованому Криму. За повідомленням СБУ, уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі "Гвардійське", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С2" поблизу Сімферополя, мобільну вогневу групу в Керчі, а також резервуар із паливом і насосну станцію на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1".

У СБУ наголосили, що удари по паливній та військовій інфраструктурі Росії триватимуть і надалі. За словами очільника спецслужби Євгенія Хмари, Україна системно позбавляє агресора ресурсів, які забезпечують ведення війни, а кожен новий удар є відповіддю на російські атаки по українських містах.

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Джерело: https://t.me/SBUkr/18016
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