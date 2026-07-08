Один із ключових нафтових вузлів Росії у вогні: куди цього разу прицільно вдарила СБУ

Служба безпеки України провела чергову далекобійну операцію на території Росії, завдавши удару по одному з найважливіших об'єктів паливної інфраструктури. Метою атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Черкаси" у Башкортостані, розташована приблизно за 1500 кілометрів від українського державного кордону.

Безпілотники. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили в СБУ, операцію було проведено з використанням не менше восьми безпілотників. Після влучень на території об'єкту виникла масштабна пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. Українська спецслужба наголошує, що всі поставлені завдання було виконано.

ЛВДС "Черкаси" вважається одним із ключових елементів системи "Транснафта – Урал". Через цей вузол здійснюється прийом, зберігання та подальше транспортування світлих нафтопродуктів, що надходять із нафтопереробних підприємств Уфімського промислового вузла. Потім паливо прямує магістральними трубопроводами в різні регіони Росії.

За даними СБУ, щорічно через станцію проходить близько двох мільйонів тонн нафтопродуктів. Інфраструктура об'єкта включає 27 резервуарів загальною місткістю понад 385 тисяч кубометрів, що робить його одним із найбільших логістичних центрів російської нафтопровідної системи.

В українській спецслужбі вважають, що подібні операції суттєво ускладнюють постачання паливом центральних та східних регіонів Росії, порушуючи стійкість логістичних ланцюжків та збільшуючи навантаження на транспортну інфраструктуру.

У СБУ також наголосили, що російський глибокий тил більше не можна вважати безпечним. Там заявили, що українські сили здатні завдавати ударів по стратегічних об'єктах на всій території РФ, якщо вони використовуються для забезпечення військової машини Кремля.

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