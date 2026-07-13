СБУ завдала масованого удару по РФ та Криму: масштаби уражень лише за одну ніч вражають

Служба безпеки України повідомила про проведення масштабної нічної спецоперації проти військової та логістичної інфраструктури Росії та тимчасово окупованого Криму. За даними відомства, ударів було завдано одночасно по цілій низці об'єктів, які забезпечують постачання російських військ.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Як заявили в СБУ, українські безпілотники уразили одразу кілька цілей в акваторії Чорного моря, на території окупованого півострова та у глибині російської території.

Зокрема, під удар потрапили два патрульні катери проекту "Мангуст", ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" в Криму, а також три стаціонарні станції радіолокації, які використовувалися для виявлення морських безпілотників і ударних дронів.

Крім того, атаки були зафіксовані на поромній інфраструктурі Керченської протоки. За інформацією спецслужби, пошкодження отримали автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" у Керчі, а також судна "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ". Також було атаковано три резервуари комплексу перевалки нафтопродуктів та залізничний термінал із цистернами на вантажній станції "Кавказ".

Ще однією метою стала нафтобаза у Ставропольському краї Росії. Українські безпілотники подолали близько 600 кілометрів та вразили резервуарний парк об'єкту у населеному пункті В'язники.

У СБУ наголосили, що одночасне ураження великої кількості військових, логістичних та паливних об'єктів на значній відстані свідчить про розширення можливостей українських далекобійних операцій. У спецслужбі вважають, що подібні удари ускладнюють забезпечення російських військ та знижують ефективність військової інфраструктури супротивника.

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