Крым превращается в ловушку для Путина: почему полуостров стал главной проблемой Кремля

Оккупированный Крым, который Кремль более десяти лет называл главным символом своих геополитических успехов, постепенно превращается в одну из самых уязвимых точек России. К такому выводу пришло издание Politico, анализируя последствия украинской кампании по изоляции полуострова.

Крым. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что еще недавно Крым был надежным тылом российской армии, обеспечивая снабжение войск, действующих на юге Украины. Однако этим летом ситуация заметно изменилась. Благодаря активному применению ударных беспилотников средней дальности Украина наносит удары по энергетической, транспортной и военной инфраструктуре полуострова, создавая серьезные проблемы для российских сил.

По информации издания, жители Крыма уже сталкиваются с перебоями в электроснабжении и водоснабжении, ограничениями на продажу топлива, ростом цен и фактическим срывом туристического сезона. Дополнительные трудности возникли и с транспортным сообщением. После повреждения ключевых маршрутов выезд с полуострова стал значительно сложнее, а российская логистика испытывает все большее давление.

В Politico считают, что Киев стремится не только ослабить снабжение российской группировки, но и вынудить Москву перебрасывать дополнительные силы на защиту Крыма. Это может снизить интенсивность наступательных действий армии РФ на других участках фронта и уменьшить давление на украинские войска.

При этом аналитики подчеркивают, что значение Крыма выходит далеко за рамки военной стратегии. Именно аннексия полуострова в 2014 году стала одним из главных политических достижений Владимира Путина внутри России. Поэтому любые серьезные угрозы контролю над Крымом способны стать не только военным, но и серьезным репутационным ударом по Кремлю. Вместе с тем эксперты отмечают, что возвращение полуострова под контроль Украины потребует не только военных успехов, но и длительной дипломатической, экономической и политической работы.

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