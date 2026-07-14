Хитрая тактика ВСУ: Мадяр объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожили

Украина сознательно не наносит удары по Крымскому мосту, поскольку нынешняя стратегия Сил обороны заключается не в уничтожении самой переправы, а в постепенном разрушении всей российской военной логистики на оккупированном полуострове. Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр").

Мадяр о Крымском мосте. Фото из открытых источников

Роберт Бровди в интервью британскому журналисту Кейлану Робертсону рассказал, что главной задачей украинских сил в отношении Крыма является лишение российской группировки возможности получать горючее, боеприпасы, военную технику и подкрепление. По словам "Мадяра", украинские военные намеренно не атакуют Крымский мост, ведь сейчас он не является приоритетной целью.

"Мы не трогаем Крымский мост... Пусть едут через него... без остановки в свою Россию", – объяснил военный.

Бровди отмечает, что Силы обороны системно наносят удары по маршрутам поставок, складам, топливной инфраструктуре и другим элементам логистики, которые обеспечивают российские войска на территории временно оккупированного Крыма.

Командующий подчеркнул, что такая тактика позволяет постепенно изолировать остров и сделать нахождение российских войск все сложнее без проведения масштабных наземных операций.

"Мы создаем условия невозможности их там пребывания, не тратя ни одной жизни украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно", – добавил Бровди.

Таким образом, вместо символического удара по Крымскому мосту приоритетом стало системное истощение логистических возможностей российской армии, что может оказать долгосрочное влияние на ее способность удерживать оккупированный Крым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Крым превращается в ловушку для Путина: почему полуостров стал главной проблемой Кремля.

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