Чи може Україна повернути Крим: які шанси на військове звільнення півострова

Повернення тимчасово окупованого Криму залишається однією з головних стратегічних цілей України, однак військовий сценарій деокупації наразі виглядає надзвичайно складним. Водночас систематичні удари по російській військовій та логістичній інфраструктурі на півострові вже суттєво ускладнюють становище окупаційних сил РФ. Таку оцінку в коментарі польському виданню Fakt висловив експерт порталу Defence24 Войцех Козьол.

Чи поверне Україна Крим. Фото з відкритих джерел

Войцех Козьол вважає, що останні атаки українських безпілотників і ракет демонструють, що Росія не здатна повністю захистити Крим. Регулярні удари по нафтобазах, критичній інфраструктурі та транспортних маршрутах свідчать про вразливість російської системи оборони на півострові.

"Потенційна атака українських спецпідрозділів або якась форма масштабнішої висадки в Криму – малоймовірні рішення. Тому що, хоча сам Крим відносно легко ізолювати від поля бою, дістатися до нього наразі можливо лише з моря. На суші росіяни готові відбити потенційну атаку", – пояснює Козьол.

За його словами, навіть морська операція була б надзвичайно ризикованою. Попри значні втрати Чорноморського флоту, Росія все ще зберігає можливості діяти в акваторії Чорного моря. Крім того, будь-який десант потребував би безперервного постачання особового складу, техніки та боєприпасів, що значно ускладнює проведення такої операції.

На думку експерта, найближчим часом Україна, найімовірніше, продовжить робити ставку на високоточні удари по військових об'єктах, логістиці та критично важливій інфраструктурі Криму та не буде проводити спеціальних висадок в Криму. Як пояснює Козьол, такі атаки покликані послабити бойові можливості російської армії та підірвати її здатність утримувати окупований півострів.

"Військово-морські сили України наразі не оснащені для таких масштабних операцій. Успіхи України в Чорному морі були досягнуті значною мірою завдяки авіаударам. Безпілотникам та ракетам. Україна йшла б на значний ризик, намагаючись атакувати виключно з моря, без реальної підтримки з суші", – додав Козьол.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що пастка для Путіна уже закривається. Як Україна перетворює Крим на капкан для РФ.

Також "Коментарі" писали, що історик назвав українські території, які хоче захопити Путін.