Пастка для Путіна уже закривається: як Україна перетворює Крим на капкан для РФ

Тимчасово окупований Крим дедалі більше перетворюється на одну з найвразливіших ділянок для російської армії. Українські удари по військовій та енергетичній інфраструктурі, а також по логістичних маршрутах змушують Росію витрачати дедалі більше ресурсів на оборону півострова. Через це видання The New York Times назвало Крим "гігантською логістичною мишоловкою".

Україна перетворює Крим на логістичну пастку для Росії. Фото з відкритих джерел

NYT, посилаючись на аналіз супутникових знімків і перевірених відеоматеріалів, зазначає, що останніми тижнями українські сили системно атакують ключові транспортні вузли, мости, дороги, системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, енергетичні об'єкти та паливну інфраструктуру. Це призводить до перебоїв з електропостачанням і ускладнює забезпечення російських військ.

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що географія Криму сьогодні працює не лише на Росію, а й проти неї. За його словами, на півострові практично не залишилося місць, недосяжних для українських засобів ураження.

"У Криму ніде сховатися. Українці здатні вразити будь-яке місце, де є зенітна гармата, логістичний центр, аеродром або штаб", – сказав Годжес.

Особливу увагу українські сили приділяють російській системі ППО. Як пише видання, протягом червня Україна повідомила про ураження 31 комплексу протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій. На думку аналітиків, це демонструє вразливість російської оборони перед сучасними безпілотниками, адже вона створювалася переважно для боротьби з літаками та ракетами.

Після послаблення ППО Україна активізувала удари по логістиці. Через втрату можливостей морського постачання Росія дедалі більше залежить від сухопутних маршрутів і мостів, які регулярно стають цілями атак. Водночас російські військові намагаються адаптуватися, використовуючи дрони-перехоплювачі та патрулювання ключових шляхів.

Начальник штабу 412-ї бригади безпілотних систем Артем Беленков зазначив, що українські військові також постійно змінюють тактику.

"Адаптація може зайняти дні, тижні або місяці, але ми постійно знаходимо нові способи нанесення ударів у будь-якому напрямку, на будь-якій глибині, використовуючи будь-які наявні у нас ресурси", – розповів Беленков.

Як зауважив енергетичний аналітик Геннадій Рябцев, хоча нинішні атаки вже змушують російські війська переходити до оборони на окремих напрямках, для суттєвого зниження їхньої боєздатності можуть знадобитися ще тижні або місяці. Однак, накопичувальний ефект ударів дедалі більше оголює системні слабкі місця російської військової інфраструктури в окупованому Криму та перетворює його на "гігантську логістичну мишоловку".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи Криму. Удари по енергетичній інфраструктурі, перебої зі світлом і вибухи біля Сімферополя.

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