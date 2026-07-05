Ловушка для Путина уже закрывается: как Украина превращает Крым в капкан для РФ

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Slava Kot
Временно оккупированный Крым все больше превращается в один из самых уязвимых участков для российской армии. Украинские удары по военной и энергетической инфраструктуре, а также по логистическим маршрутам заставляют Россию тратить все большее количество ресурсов на оборону полуострова. Из-за этого издание The New York Times назвало Крым "гигантской логистической мышеловкой".
Украина превращает Крым в логистическую ловушку для России. Фото из открытых источников
NYT, ссылаясь на анализ спутниковых снимков и проверенных видеоматериалов, отмечает, что в последние недели украинские силы системно атакуют ключевые транспортные узлы, мосты, дороги, системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, энергетические объекты и топливную инфраструктуру. Это приводит к перебоям с электроснабжением и усложняет обеспечение русских войск.
Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что география Крыма сегодня работает не только на Россию, но и против нее. По его словам, на полуострове практически не осталось мест, недостижимых для украинских средств поражения.
Особое внимание украинские силы уделяют российской системе ПВО. Как пишет издание, в течение июня Украина сообщила о поражении 31 комплекса противовоздушной обороны и радиолокационных станций. По мнению аналитиков, это демонстрирует уязвимость российской обороны перед современными беспилотниками, ведь она создавалась преимущественно для борьбы с самолетами и ракетами.
После ослабления ПВО Украина активизировала удары по логистике. Из-за утраты возможностей морских поставок Россия все больше зависит от сухопутных маршрутов и мостов, регулярно становящихся целями атак. В то же время, российские военные пытаются адаптироваться, используя дроны-перехватчики и патрулирование ключевых путей.
Начальник штаба 412-й бригады беспилотных систем Артем Беленков отметил, что украинские военные также постоянно меняют тактику.
Как отметил энергетический аналитик Геннадий Рябцев, хотя нынешние атаки уже вынуждают российские войска переходить к обороне на отдельных направлениях, для существенного снижения их боеспособности могут потребоваться еще недели или месяцы. Однако накопительный эффект ударов все больше обнажает системные слабые места российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму и превращает его в "гигантскую логистическую мышеловку".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах Крыма. Удары по энергетической инфраструктуре, перебои со светом и взрывы возле Симферополя.
Также "Комментарии" писали, что в США раскрыли ложь Путина: как Кремль преувеличил успехи наступления России.