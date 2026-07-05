Ловушка для Путина уже закрывается: как Украина превращает Крым в капкан для РФ

Временно оккупированный Крым все больше превращается в один из самых уязвимых участков для российской армии. Украинские удары по военной и энергетической инфраструктуре, а также по логистическим маршрутам заставляют Россию тратить все большее количество ресурсов на оборону полуострова. Из-за этого издание The New York Times назвало Крым "гигантской логистической мышеловкой".

Украина превращает Крым в логистическую ловушку для России. Фото из открытых источников

NYT, ссылаясь на анализ спутниковых снимков и проверенных видеоматериалов, отмечает, что в последние недели украинские силы системно атакуют ключевые транспортные узлы, мосты, дороги, системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, энергетические объекты и топливную инфраструктуру. Это приводит к перебоям с электроснабжением и усложняет обеспечение русских войск.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что география Крыма сегодня работает не только на Россию, но и против нее. По его словам, на полуострове практически не осталось мест, недостижимых для украинских средств поражения.

"В Крыму негде спрятаться. Украинцы способны поразить любое место, где есть зенитная пушка, логистический центр, аэродром или штаб", – сказал Годжес.

Особое внимание украинские силы уделяют российской системе ПВО. Как пишет издание, в течение июня Украина сообщила о поражении 31 комплекса противовоздушной обороны и радиолокационных станций. По мнению аналитиков, это демонстрирует уязвимость российской обороны перед современными беспилотниками, ведь она создавалась преимущественно для борьбы с самолетами и ракетами.

После ослабления ПВО Украина активизировала удары по логистике. Из-за утраты возможностей морских поставок Россия все больше зависит от сухопутных маршрутов и мостов, регулярно становящихся целями атак. В то же время, российские военные пытаются адаптироваться, используя дроны-перехватчики и патрулирование ключевых путей.

Начальник штаба 412-й бригады беспилотных систем Артем Беленков отметил, что украинские военные также постоянно меняют тактику.

"Адаптация может занять дни, недели или месяцы, но мы постоянно находим новые способы нанесения ударов в любом направлении, на любой глубине, используя любые имеющиеся у нас ресурсы", – рассказал Беленков.

Как отметил энергетический аналитик Геннадий Рябцев, хотя нынешние атаки уже вынуждают российские войска переходить к обороне на отдельных направлениях, для существенного снижения их боеспособности могут потребоваться еще недели или месяцы. Однако накопительный эффект ударов все больше обнажает системные слабые места российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму и превращает его в "гигантскую логистическую мышеловку".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах Крыма. Удары по энергетической инфраструктуре, перебои со светом и взрывы возле Симферополя.

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