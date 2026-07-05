Может ли Украина вернуть Крым: какие шансы на военное освобождение полуострова

Возвращение временно оккупированного Крыма остается одной из главных стратегических целей Украины, однако военный сценарий деоккупации пока выглядит очень сложным. В то же время систематические удары по российской военной и логистической инфраструктуре на полуострове уже существенно усложняют положение оккупационных сил РФ. Такую оценку в комментарии польскому изданию Fakt высказал эксперт портала Defence24 Войцех Козел.

Вернет ли Украина Крым. Фото из открытых источников

Войцех Козел считает, что последние атаки украинских беспилотников и ракет демонстрируют, что Россия не способна полностью защитить Крым. Регулярные удары по нефтебазам, критической инфраструктуре и транспортным маршрутам свидетельствуют об уязвимости российской системы обороны на полуострове.

"Потенциальная атака украинских спецподразделений или какая-то форма более масштабной высадки в Крыму – маловероятные решения. Потому что, хотя сам Крым относительно легко изолировать от поля боя, добраться до него можно только с моря. На суше россияне готовы отбить потенциальную атаку", – объясняет Козел.

По его словам, даже морская операция была бы очень рискованной. Несмотря на значительные потери Черноморского флота Россия все еще сохраняет возможности действовать в акватории Черного моря. Кроме того, любой десант потребовал бы непрерывной поставки личного состава, техники и боеприпасов, что значительно усложняет проведение такой операции.

По мнению эксперта, в ближайшее время Украина скорее всего продолжит делать ставку на высокоточные удары по военным объектам, логистике и критически важной инфраструктуре Крыма и не будет проводить специальных высадок в Крыму. Как объясняет Козел, такие атаки призваны ослабить боевые возможности российской армии и взорвать ее способность удерживать оккупированный полуостров.

"Военно-морские силы Украины пока не оснащены для таких масштабных операций. Успехи Украины в Черном море были достигнуты в значительной степени благодаря авиаударам. Беспилотникам и ракетам. Украина шла бы на значительный риск, пытаясь атаковать исключительно с моря, без реальной поддержки с суши", — добавил Козел.

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