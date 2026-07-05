Может ли Украина вернуть Крым: какие шансы на военное освобождение полуострова

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Slava Kot
Возвращение временно оккупированного Крыма остается одной из главных стратегических целей Украины, однако военный сценарий деоккупации пока выглядит очень сложным. В то же время систематические удары по российской военной и логистической инфраструктуре на полуострове уже существенно усложняют положение оккупационных сил РФ. Такую оценку в комментарии польскому изданию Fakt высказал эксперт портала Defence24 Войцех Козел.
Вернет ли Украина Крым. Фото из открытых источников
Войцех Козел считает, что последние атаки украинских беспилотников и ракет демонстрируют, что Россия не способна полностью защитить Крым. Регулярные удары по нефтебазам, критической инфраструктуре и транспортным маршрутам свидетельствуют об уязвимости российской системы обороны на полуострове.
По его словам, даже морская операция была бы очень рискованной. Несмотря на значительные потери Черноморского флота Россия все еще сохраняет возможности действовать в акватории Черного моря. Кроме того, любой десант потребовал бы непрерывной поставки личного состава, техники и боеприпасов, что значительно усложняет проведение такой операции.
По мнению эксперта, в ближайшее время Украина скорее всего продолжит делать ставку на высокоточные удары по военным объектам, логистике и критически важной инфраструктуре Крыма и не будет проводить специальных высадок в Крыму. Как объясняет Козел, такие атаки призваны ослабить боевые возможности российской армии и взорвать ее способность удерживать оккупированный полуостров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ловушка для Путина уже закрывается. Как Украина превращает Крым в капкан для РФ.
Также "Комментарии" писали, что историк назвал украинские территории, которые хочет захватить Путин.