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Ракетный удар полностью уничтожил завод UKRTAC и склады, – основатель компании Дангадзе

Прямое ракетное попадание уничтожило предприятие UKRTAC. Северион Дангадзе рассказал о последствиях атаки

19 июля 2026, 10:35
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Slava Kot

Украинское предприятие UKRTAC подверглось полному уничтожению в результате прямого ракетного попадания. Об этом сообщил основатель компании Северион Дангадзе на своей странице в Facebook.

Ракетный удар полностью уничтожил завод UKRTAC и склады, – основатель компании Дангадзе

Ракетный удар полностью уничтожил завод UKRTAC и склады.

По словам Дангадзе, в результате атаки был полностью разрушен завод предприятия и его складские помещения. Он назвал этот день "величайшей трагедией за всю историю компании".

"В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады", – написал он.

В то же время основатель подчеркнул, что самое главное – при ударе никто из работников не погиб.

"Все наши люди живы. И это бесценно", – отметил Дангадзе.

Он подчеркнул, что, несмотря на потерю зданий, оборудования и имущества, невозможно уничтожить команду, ее опыт и профессиональные знания. По словам основателя, именно люди создали UKRTAC, и именно они отстроят предприятие.

Дангадзе также поблагодарил сотрудников, партнеров, спасателей и всех, кто поддерживает компанию после атаки, и заверил, что предприятие продолжит работу.

"Мы не сдаемся. Мы отстроимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", – подчеркнул он.

UKRTAC (УкрТак) – это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Киеве в ночь на 19 июля. В результате ракетного удара погиб один человек, еще восемь получили ранения

Также "Комментарии" писали, чем Россия атаковала Киев и сколько ракет пропустило ПВО.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1BpJqyvmFS/?mibextid=wwXIfr
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