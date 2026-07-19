Удар 7 КАБами по Сумах: будинки розтрощені, під руїнами шукають людей

Вранці 19 липня російські війська завдали чергового удару по Сумах, застосувавши керовані авіабомби. За попередніми даними, окупанти скинули сім КАБів по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок атаки є постраждалі, а рятувальники перевіряють інформацію про людину, яка може перебувати під завалами.

Вибухи в Сумах. Фото ілюстративне

Про наслідки обстрілу міста повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, всі влучання зафіксовано у Ковпаківському районі Сум. Удар припав по житловому сектору та промисловій зоні, де пошкоджено будинки й інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"Вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо 7 КАБ. Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Є пошкодження в житловому секторі та промисловій зоні", — пише Григоров.

Наразі відомо про трьох постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів. Водночас рятувальні служби не виключають, що під завалами може залишатися щонайменше одна людина.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони розбирають завали, ліквідовують наслідки удару та уточнюють інформацію щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих.

Російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби для атак на прикордонні регіони України, зокрема Сумську область. Такі боєприпаси мають значну руйнівну силу та становлять серйозну загрозу для цивільного населення і житлової забудови.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Михайло Федоров зробив тривожну заяву про Суми та атаки РФ на місто.

Також "Коментарі" писали про пекельний удар по Сумах з загиблими.