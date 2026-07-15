Звірячий удар поблизу лікарень: РФ атакувала шістьма КАБами по Сумах, є загиблі (ФОТО)

Російські війська вранці 15 липня здійснили масовану атаку на Сумську громаду, застосувавши шість керованих авіаційних бомб (КАБ). Один з боєприпасів влучив поблизу медичних закладів у районі, де в той момент перебувало багато цивільних людей та транспорту. Про наслідки удару повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росія атакувала Суми шістьма КАБами. Фото ілюстративне

Олег Григоров повідомив, що станом на ранок після атаки РФ по Сумській громаді підтверджено загибель трьох людей, ще семеро отримали поранення. Інформація щодо постраждалих продовжує уточнюватися.

"Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – зазначив Григоров.

Попередньо встановлено, що решта авіабомб влучила по об'єктах інфраструктури. На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", — додав Григоров.

Росія атакувала Суми шістьма КАБами 15 липня. Фото: Суспільне

Росія атакувала Суми шістьма КАБами 15 липня. Фото: Суспільне

У Сумській ОВА також повідомили, що лише за минулу добу російська армія здійснила 80 обстрілів по 31 населеному пункту області. Внаслідок атак постраждали 14 людей, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія продовжує атакувати Суми КАБами.

Також "Коментарі" писали, що російські війська завдали масованого удару БпЛА та керованими авіабомбами по Сумах.