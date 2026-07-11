РФ продовжує закидати Суми КАБами: є загиблі

Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Є загиблі та поранені. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомили в Сумській ОВА.

Удар КАБу по Сумах. Фото: Сумська ОВА

Як зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров, на цю хвилину підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок удару російських КАБ по Сумах. Ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень. Загинули люди на зупинці та водій маршрутки.

Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.

"Загроза ворожих атак зберігається. Перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів", – зазначив очільник області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після чергового російського удару по Сумах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони та значно посилити тиск на Росію. Відповідну заяву голова української дипломатії зробив після трагедії, яка сталася 4 липня.

За словами міністра, російська керована авіабомба потрапила до житлового будинку в центральній частині міста. Внаслідок атаки загинули чотири людини, понад три десятки мирних жителів отримали серйозні поранення.

Сибіга опублікував фотографії зруйнованої будівлі і підкреслив, що подібні удари свідчать про свідому тактику Росії, яка все частіше завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська армія продовжує завдавати масованих ударів по українським містам. Протягом доби під вогнем опинилися одразу кілька регіонів країни, а внаслідок атак є загиблі та поранені, серед яких діти. На нову хвилю російського терору відреагував президент України Володимир Зеленський, закликавши союзників до більш рішучих дій.



