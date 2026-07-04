Росія посилила терор: після ударів по Сумах та Запоріжжю Зеленський зробив жорстку заяву партнерам

Російська армія продовжує завдавати масованих ударів по українським містам. Протягом доби під вогнем опинилися одразу кілька регіонів країни, а внаслідок атак є загиблі та поранені, серед яких діти. На нову хвилю російського терору відреагував президент України Володимир Зеленський, закликавши союзників до більш рішучих дій.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, одним із найтрагічніших епізодів став удар керованими авіабомбами по центральній частині Сум. Російська авіація атакувала район, де були мирні жителі. Внаслідок обстрілу загинули люди, зокрема діти.

Не менш тяжкі наслідки зафіксовано і у Запоріжжі. Російський безпілотник атакував місто, вбивши двох людей. Ще шість мешканців дістали поранення, серед постраждалих є дитина.

Під ударом також опинився Харків, де FPV-дрони поранили мирних жителів. Окрім того, російські війська обстріляли населені пункти Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей, продовжуючи тактику щоденного тиску на цивільне населення.

Коментуючи чергову серію атак, Володимир Зеленський наголосив, що зупинити російський терор виключно військовими коштами неможливо. За його словами, потрібні додаткові кроки з боку міжнародних партнерів.

Президент закликав країни G7, G20, Сполучені Штати та європейські держави посилити санкційний тиск на Москву. Серед ключових інструментів він назвав обмеження проти енергетичного сектора РФ, нафтового флоту та фінансової системи. Водночас Зеленський наголосив на необхідності подальшого посилення української протиповітряної оборони, зазначивши, що саме сучасні системи ППО здатні зберегти життя мирних жителів.

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