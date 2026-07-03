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РФ массированно обстреляла Сумы: последствия удара ужасающие

Последствия массированного обстрела центра Сум

3 июля 2026, 23:25
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Кречмаровская Наталия

Российские войска нанесли массированный удар БпЛА и управляемые авиабомбами по Сумам.

РФ массированно обстреляла Сумы: последствия удара ужасающие

Дрон. Иллюстративное фото

По данным начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, есть попадания по гражданской инфраструктуре.

"Значительные повреждения в жилом секторе. Ранены гражданские. Предварительно, среди пострадавших есть дети. Продолжается спасательная операция", — сообщил он.

Григоров уточнил, что известно о по меньшей мере трех погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум.

"В эпицентре удара — многоэтажка, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети. Раненых транспортируют в больницы. В тяжелом состоянии 13-летний ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все масштабы последствий атаки уточняется", — отметил начальник Сумской ОВА.

По словам Григорова, еще один человек, тяжело раненный в результате российского авиаудара по Сумам, скончался в больнице. Уточнил, что вражеский удар унес жизни трех взрослых и ребенка.

"20 человек уже госпитализированы. Половина из них — с тяжелыми ранениями, часть находится в операционных. Благодаря вовремя оказанной помощи удалось спасти жизнь многим пострадавшим. Благодарность всем службам, медикам и небезразличным жителям Сум, которые помогали людям в первые минуты после удара", — отметил начальник ОВА.

Среди пострадавших, предварительно, три несовершеннолетних.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинские войска перерезают россиянам логистику – главная трасса на оккупированных территориях под огневым контролем ВСУ. Однако войска РФ также планируют удар по ключевой трассе в Украине.



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Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/2777
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