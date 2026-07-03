РФ массированно обстреляла Сумы: последствия удара ужасающие

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские войска нанесли массированный удар БпЛА и управляемые авиабомбами по Сумам.
Дрон. Иллюстративное фото
По данным начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, есть попадания по гражданской инфраструктуре.
Григоров уточнил, что известно о по меньшей мере трех погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум.
По словам Григорова, еще один человек, тяжело раненный в результате российского авиаудара по Сумам, скончался в больнице. Уточнил, что вражеский удар унес жизни трех взрослых и ребенка.
Среди пострадавших, предварительно, три несовершеннолетних.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинские войска перерезают россиянам логистику – главная трасса на оккупированных территориях под огневым контролем ВСУ. Однако войска РФ также планируют удар по ключевой трассе в Украине.