РФ масовано обстріляла Суми: наслідки удару жахливі

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Кречмаровская Наталия
Російські війська завдали масованого удару БпЛА та керованими авіабомбами по Сумах.
Дрон. Ілюстративне фото
За даними начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, є влучання по цивільній інфраструктурі.
Григоров уточнив, що відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум.
За словами Григорова, ще одна людина, важко поранена внаслідок російського авіаудару по Сумах, померла в лікарні. Уточнив, що ворожий удар забрав життя трьох дорослих і дитини.
Серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що українські війська перерізають росіянам логістику — головна траса на окупованих територіях під вогневим контролем ЗСУ. Однак війська РФ також планують удар по ключовій трасі в Україні.