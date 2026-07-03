РФ масовано обстріляла Суми: наслідки удару жахливі

Російські війська завдали масованого удару БпЛА та керованими авіабомбами по Сумах.

Дрон. Ілюстративне фото

За даними начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, є влучання по цивільній інфраструктурі.

“Значні пошкодження у житловому секторі. Поранені цивільні. Попередньо, серед постраждалих є діти. Триває рятувальна операція”, — повідомив він.

Григоров уточнив, що відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум.

“В епіцентрі удару – багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей. Діти. Поранених транспортують до лікарень. У важкому стані 13-річна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим. Усі масштаби наслідків атаки уточнюється”, — зазначив начальник Сумської ОВА.

За словами Григорова, ще одна людина, важко поранена внаслідок російського авіаудару по Сумах, померла в лікарні. Уточнив, що ворожий удар забрав життя трьох дорослих і дитини.

“20 людей уже госпіталізовані.Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних. Завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати життя багатьом постраждалим. Вдячність усім службам, медикам і небайдужим мешканцям Сум, які допомагали людям у перші хвилини після удару”, — зазначив начальник ОВА.

Серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що українські війська перерізають росіянам логістику — головна траса на окупованих територіях під вогневим контролем ЗСУ. Однак війська РФ також планують удар по ключовій трасі в Україні.