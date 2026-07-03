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Росія знайшла слабке місце України: планує нищівний удар по ключовому об’єкту

Військовий експерт Ступак розповів, куди Росія планує вдарити

3 липня 2026, 22:46
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Кречмаровская Наталия

Українські війська перерізають росіянам логістику — головна траса на окупованих територіях під вогневим контролем ЗСУ. Однак війська РФ також планують удар по ключовій трасі в Україні. 

Росія знайшла слабке місце України: планує нищівний удар по ключовому об’єкту

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт, ексспівробітник Служб безпеки України Іван Ступак розповів, що Російська Федерація розглядає можливість, навіть планує та шукає ресурс, щоб вдарити по трасі Київ-Чоп.

“Без жартів вони хочуть, вони знають, що це слабке місце України. Одна з ключових трас — це не є великою таємницею — зв'язує центр країни із західними регіонами. Там далі Словаччина, Угорщина, Польща, куди завгодно можна їхати. Але поки що в них немає технічних можливостей. Немає таких тихохідних дронів, які б можна було б використовувати… Немає старлінку, немає штучного інтелекту яким можна керувати. Тому поки що вони як хочуть, але не можуть”, — розповів експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з травня Росія посилила масовані удари по Києву. У РФ пояснюють це нібито відплатою за обстріли Москви.

Політичний консультант Володимир Фесенко переконаний, що повітряні удари по великих містах спрямовані на те, щоб зламати мирне населення України зсередини.

Щодо масованих обстрілів Києва, то мета також залякати дипломатичний корпус. Експерт нагадав, як глава МЗС РФ Сергій Лавров закликав киян та дипломатів виїхати зі столиці України і попереджав про завдання системних ударів. Саме, щоб налякати дипломатів, ворог, при обстрілі Києва в ніч на 2 липня, бив у локації, які розташовані поряд із дипломатичними установами.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sdT83_AAlrA
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