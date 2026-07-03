Россия нашла слабое место Украины: планирует сокрушительный удар по ключевому объекту

Украинские войска перерезают россиянам логистику – главная трасса на оккупированных территориях под огневым контролем ВСУ. Однако войска РФ также планируют удар по ключевой трассе в Украине.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт, экс-сотрудник Служб безопасности Украины Иван Ступак рассказал, что Российская Федерация рассматривает возможность, даже планирует и ищет ресурс, чтобы ударить по трассе Киев-Чоп.

"Без шуток они хотят, они знают, что это слабое место Украины. Одна из ключевых трасс — это не большая тайна — связывает центр страны с западными регионами. Там дальше Словакия, Венгрия, Польша, куда угодно можно ехать. Но пока у них нет бы технических возможностей. Нет таких тихоходных дронов, которые можно было бы использовать… Нет старлинка, нет искусственного интеллекта, которым можно управлять. Потому пока они как хотят, но не могут”, — рассказал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с мая Россия усилила массированные удары по Киеву. В РФ объясняют это якобы возмездием за обстрелы Москвы.

Политический консультант Владимир Фесенко убежден, что воздушные удары по большим городам направлены на то, чтобы сломить мирное население Украины изнутри.

Что касается массированных обстрелов Киева, то цель также запугать дипломатический корпус. Эксперт напомнил, как глава МИД РФ Сергей Лавров призвал киевлян и дипломатов уехать из столицы Украины и предупреждал о нанесении системных ударов. Именно чтобы напугать дипломатов, враг, при обстреле Киева в ночь на 2 июля, избивал в локации, расположенные рядом с дипломатическими учреждениями.