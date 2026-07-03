Путін обрав нову тактику проти України: які міста під особливою загрозою

З травня Росія неодноразово завдавала масованих ударів по Києву. У РФ пояснюють це нібито відплатою за обстріли Москви.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний консультант Володимир Фесенко переконаний, що повітряні удари по великих містах спрямовані на те, щоб зламати мирне населення України зсередини.

“Зламати морально-психологічно, щоб українці вимагали припинення війни за будь-яку ціну. От в цьому полягає головна мета цих ударів. Зламати рівновагу в війні, нашу морально-психологічну стійкість, спровокувати антивоєнні настрої, щоб вимагали примирення на будь-яких умовах — на російських умовах, звісно”, — зазначив політолог.

Щодо масованих обстрілів Києва, то мета також залякати дипломатичний корпус. Експерт нагадав, як глава МЗС РФ Лавров закликав киян та дипломатів виїхати зі столиці України і попереджав про завдання системних ударів. Саме, щоб налякати дипломатів, ворог, при обстрілі Києва в ніч на 2 липня, бив у локації, які розташовані поряд із дипломатичними установами.

“Думаю, що це був такий дуже сильний символічний крок з їх боку. І тому росіяни все ж таки намагаються тиснути, вплинути, зокрема, і на дипломатичний корпус, і нас морально — психологічно зламати, і спробувати спровокувати паніку серед дипломатичного корпусу. Це багатоцільова історія. Ці атаки — це частина російської стратегії і вона спрямована на цілу низку задач, а не просто щоб продемонструвати нібито удари у відповідь”, — підсумував Фесенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Фесенка, Зеленського на виборах можуть обійти дві людини — Залужний та Буданов, проте лише у другому турі.



