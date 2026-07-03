Путін обрав нову тактику проти України: які міста під особливою загрозою

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Кречмаровская Наталия
З травня Росія неодноразово завдавала масованих ударів по Києву. У РФ пояснюють це нібито відплатою за обстріли Москви.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політичний консультант Володимир Фесенко переконаний, що повітряні удари по великих містах спрямовані на те, щоб зламати мирне населення України зсередини.
Щодо масованих обстрілів Києва, то мета також залякати дипломатичний корпус. Експерт нагадав, як глава МЗС РФ Лавров закликав киян та дипломатів виїхати зі столиці України і попереджав про завдання системних ударів. Саме, щоб налякати дипломатів, ворог, при обстрілі Києва в ніч на 2 липня, бив у локації, які розташовані поряд із дипломатичними установами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Фесенка, Зеленського на виборах можуть обійти дві людини — Залужний та Буданов, проте лише у другому турі.