Путин выбрал новую тактику против Украины: какие города под особой угрозой

С мая Россия неоднократно наносила массированные удары по Киеву. В РФ объясняют это якобы возмездием за обстрелы Москвы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический консультант Владимир Фесенко убежден, что воздушные удары по большим городам направлены на то, чтобы сломить мирное население Украины изнутри.

"Сломить морально-психологически, чтобы украинцы требовали прекращения войны любой ценой. Вот в этом состоит главная цель этих ударов. Сломить равновесие в войне, нашу морально-психологическую устойчивость, спровоцировать антивоенные настроения, чтобы требовали примирения на любых условиях — на российских условиях, конечно", — отметил политолог.

Что касается массированных обстрелов Киева, то цель также запугать дипломатический корпус. Эксперт напомнил, как глава МИД РФ Лавров призвал киевлян и дипломатов уехать из столицы Украины и предупреждал о нанесении системных ударов. Именно чтобы напугать дипломатов, враг, при обстреле Киева в ночь на 2 июля, бил по локациям, расположенным рядом с дипломатическими учреждениями.

"Думаю, что это был такой очень сильный символический шаг с их стороны. И поэтому россияне все же пытаются давить, повлиять, в частности, и на дипломатический корпус, и морально — психологически сломать нас, и попытаться спровоцировать панику среди дипломатического корпуса. Это многоцелевая история. Эти атаки — это часть российской стратегии и она направлена на целый ряд задач, а не просто чтобы продемонстрировать якобы ответные удары”, — подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Фесенко, Зеленского на выборах могут обойти два человека — Залужный и Буданов, однако только во втором туре.



