Путин выбрал новую тактику против Украины: какие города под особой угрозой

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
С мая Россия неоднократно наносила массированные удары по Киеву. В РФ объясняют это якобы возмездием за обстрелы Москвы.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политический консультант Владимир Фесенко убежден, что воздушные удары по большим городам направлены на то, чтобы сломить мирное население Украины изнутри.
Что касается массированных обстрелов Киева, то цель также запугать дипломатический корпус. Эксперт напомнил, как глава МИД РФ Лавров призвал киевлян и дипломатов уехать из столицы Украины и предупреждал о нанесении системных ударов. Именно чтобы напугать дипломатов, враг, при обстреле Киева в ночь на 2 июля, бил по локациям, расположенным рядом с дипломатическими учреждениями.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Фесенко, Зеленского на выборах могут обойти два человека — Залужный и Буданов, однако только во втором туре.