Россия усилила террор: после ударов по Сумам и Запорожью Зеленский сделал жесткое заявление партнерам

Российская армия продолжает наносить массированные удары по украинским городам. В течение суток под огнем оказались сразу несколько регионов страны, а в результате атак есть погибшие и раненые, среди которых дети. На новую волну российского террора отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, призвав союзников к более решительным действиям.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, одним из самых трагических эпизодов стал удар управляемыми авиабомбами по центральной части Сум. Российская авиация атаковала район, где находились мирные жители. В результате обстрела погибли люди, в том числе дети.

Не менее тяжелые последствия зафиксированы и в Запорожье. Российский беспилотник атаковал город, убив двух человек. Еще шесть жителей получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Под ударом также оказался Харьков, где FPV-дрон ранил мирных жителей. Кроме того, российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей, продолжая тактику ежедневного давления на гражданское население.

Комментируя очередную серию атак, Владимир Зеленский подчеркнул, что остановить российский террор исключительно военными средствами невозможно. По его словам, необходимы дополнительные шаги со стороны международных партнеров.

Президент призвал страны G7, G20, Соединенные Штаты и европейские государства усилить санкционное давление на Москву. Среди ключевых инструментов он назвал ограничения против энергетического сектора РФ, нефтяного флота и финансовой системы. Одновременно Зеленский подчеркнул необходимость дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны, отметив, что именно современные системы ПВО способны сохранить жизни мирных жителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ массированно обстреляла Сумы: последствия удара ужасающие.



