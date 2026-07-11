РФ продолжает забрасывать Сумы КАБами: есть погибшие

Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Есть погибшие и раненые. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Сумской ОВА.

Удар КАБа по Сумам. Фото: Сумская ОВА

Как отметил председатель Сумской ОВА Олег Григоров, на данный момент подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам. Еще семь пострадавших уже доставлены в больницы. Погибли люди на остановке и водитель маршрутки.

Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательная операция продолжается. Информация уточняется.

"Угроза вражеских атак сохраняется. Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к местам попадания из-за риска повторных ударов", – отметил глава области.

Читайте на портале "Комментарии" — после очередного российского удара по Сумам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров ускорить поставки средств противовоздушной обороны и значительно усилить давление на Россию. Соответствующее заявление глава украинской дипломатии сделал после произошедшей 4 июля трагедии.

По словам министра, российская управляемая авиабомба попала в жилой дом в центральной части города. В результате атаки погибли четыре человека, более трех десятков мирных жителей получили серьезные ранения.

Сибига опубликовал фотографии разрушенного здания и подчеркнул, что подобные удары свидетельствуют о сознательной тактике России, которая все чаще наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская армия продолжает наносить массированные удары по украинским городам. В течение суток под огнем оказались сразу несколько регионов страны, а в результате атак погибли и ранены, среди которых дети. На новую волну российского террора отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, призвав союзников к более решительным действиям.



