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Зверский удар вблизи больниц: РФ атаковала шестью КАБами по Сумам, есть погибшие (ФОТО)

Российская армия нанесла шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумской общине.

15 июля 2026, 10:55
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Slava Kot

Российские войска утром 15 июля совершили массированную атаку на Сумскую общину, применив шесть управляемых авиационных бомб (КАБ). Один из боеприпасов попал вблизи медицинских учреждений в районе, где в тот момент находились многие гражданские люди и транспорт. О последствиях удара сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Зверский удар вблизи больниц: РФ атаковала шестью КАБами по Сумам, есть погибшие (ФОТО)

Россия атаковала Сумы шестью КАБами. Фото иллюстративное

Олег Григоров сообщил, что по состоянию на утро после атаки РФ по Сумской общине подтверждена гибель трех человек, еще семеро получили ранения. Информация о пострадавших продолжает уточняться.

"Враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. Один из КАБ попал вблизи медицинских учреждений — в районе с оживленным движением людей и транспорта. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению", — отметил Григоров.

Предварительно установлено, что остальные авиабомбы попали по объектам инфраструктуры. На местах работают спасатели, медики и правоохранители.

"В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению", – добавил Григоров.

Зверский удар вблизи больниц: РФ атаковала шестью КАБами по Сумам, есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Россия атаковала Сумы шестью КАБами 15 июля. Фото: Общественное

Зверский удар вблизи больниц: РФ атаковала шестью КАБами по Сумам, есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Россия атаковала Сумы шестью КАБами 15 июля. Фото: Общественное

В Сумской ОВА также сообщили, что только за минувшие сутки российская армия совершила 80 обстрелов по 31 населенному пункту области. В результате атак пострадали 14 человек, повреждены частные дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия продолжает атаковать Сумы КАБами.

Также "Комментарии" писали, что российские войска нанесли массированный удар БпЛА и управляемые авиабомбами по Сумам.



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Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/2869
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