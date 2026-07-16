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Куди дивляться Зеленський та Сирський: Федоров зробив тривожну заяву про Суми

Колишній міністр оборони розповів про проблему із захистом Сумщини та згадав розмову з чоловіком, який втратив родину через російський авіаудар

16 липня 2026, 14:12
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Кравцев Сергей

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час робочої поїздки до Сумської області зіткнувся із серйозними проблемами в організації протиповітряної оборони регіону. За його словами, попри присутність кількох військових структур, відповідальність за систему ППО фактично залишається розмитою. Про це Федоров повідомив під час брифінгу, коментуючи ситуацію в прикордонній області, яка регулярно зазнає російських ударів.

Куди дивляться Зеленський та Сирський: Федоров зробив тривожну заяву про Суми

Михайло Федоров у Сумах. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на Сумщині діють оперативне угруповання військ "Північ", тактичне угруповання "Суми" та інші підрозділи. Водночас, як стверджує ексміністр, чіткої системи відповідальності за захист повітряного простору він не побачив.

Особливо емоційним моментом поїздки стало відвідування багатоповерхового будинку в Сумах, який був зруйнований російською керованою авіабомбою. Там Федоров поспілкувався з чоловіком, який під час атаки втратив дружину та доньку.

За словами колишнього міністра, співрозмовник попросив його зробити все можливе для якнайшвидшого посилення української авіації. Зокрема, чоловік згадав про підписання контракту щодо винищувачів Gripen, які, на його переконання, могли б ефективніше знищувати літаки-носії керованих авіабомб ще до моменту пуску.

Федоров визнав, що ця розмова справила на нього сильне враження. Він наголосив, що саме російські КАБи сьогодні залишаються однією з найбільших загроз для прикордонних регіонів, а питання ефективної протиповітряної оборони має стати одним із ключових пріоритетів держави.

"Мені було боляче, коли я побачив будинок. І зустрів там чоловіка, який поховав свою дружину і доньку. Він сказав одне: "Я бачив, що ви підписали контракт по літаках Gripen. Вони будуть збивати носії КАБів. Дотисніть це, знищіть тих, хто вбив мою родину"", — зазначив Федоров.

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