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Куда смотрят Зеленский и Сырский: Федоров сделал тревожное заявление о Сумах

Бывший министр обороны рассказал о проблеме с защитой Сумщины и вспомнил разговор с мужчиной, потерявшим семью из-за российского авиаудара.

16 июля 2026, 14:12
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Кравцев Сергей

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время рабочей поездки в Сумскую область столкнулся с серьезными проблемами в организации противовоздушной обороны региона. По его словам, несмотря на присутствие нескольких военных структур, ответственность за систему ПВО фактически остается размытой. Об этом Федоров сообщил во время брифинга, комментируя ситуацию в пограничной области, которая регулярно испытывает российские удары.

Куда смотрят Зеленский и Сырский: Федоров сделал тревожное заявление о Сумах

Михаил Федоров в Сумах. Фото: из открытых источников

По его словам, в Сумской области действуют оперативная группировка войск "Север", тактическая группировка "Сумы" и другие подразделения. В то же время, как утверждает эксминистр, четкой системы ответственности за защиту воздушного пространства он не увидел.

Особенно эмоциональным моментом поездки стало посещение многоэтажного дома в Сумах, разрушенного российской управляемой авиабомбой. Там Федоров пообщался с мужчиной, который во время атаки лишился жены и дочери.

По словам бывшего министра, собеседник попросил его сделать все возможное для скорейшего усиления украинской авиации. В частности, мужчина упомянул о подписании контракта по истребителям Gripen, которые, по его убеждению, могли бы более эффективно уничтожать самолеты-носители управляемых авиабомб еще до момента пуска.

Федоров признал, что этот разговор произвел на него сильное впечатление. Он подчеркнул, что именно российские КАБы сегодня остаются одной из самых больших угроз для приграничных регионов, а вопрос эффективной противовоздушной обороны должен стать одним из ключевых приоритетов государства.

"Мне было больно, когда я увидел дом. И встретил там мужа, похоронившего свою жену и дочь. Он сказал одно: "Я видел, что вы подписали контракт по самолетам Gripen. Они будут сбивать носители КАБ. Дожмите это, уничтожьте тех, кто убил мою семью"", — отметил Федоров.

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