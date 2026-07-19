Удар 7 КАБами по Сумам: дома разбиты, под руинами ищут людей

Утром 19 июля российские войска нанесли очередной удар по Сумам, применив управляемые авиабомбы. По предварительным данным, оккупанты сбросили семь КАБов по гражданской инфраструктуре города. В результате атаки есть пострадавшие, а спасатели проверяют информацию о человеке, который может находиться под завалами.

Взрывы в Сумах. Фото иллюстративное

О последствиях обстрела города сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, все попадания зафиксированы в Ковпаковском районе Сум. Удар пришелся по жилому сектору и промышленной зоне, где повреждены дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"Утром враг нанес удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города. Предварительно 7 КАБ. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Есть повреждения в жилом секторе и промышленной зоне", — пишет Григоров.

Пока известно о трех пострадавших, которых госпитализировали в медицинские учреждения. В то же время, спасательные службы не исключают, что под завалами может оставаться по меньшей мере один человек.

На месте продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Они разбирают завалы, ликвидируют последствия удара и уточняют информацию о масштабах разрушений и количестве пострадавших.

Российские войска регулярно применяют управляемые авиабомбы для атак на приграничные регионы Украины, в частности, Сумскую область. Такие боеприпасы имеют значительную разрушительную силу и представляют серьезную угрозу гражданскому населению и жилой застройке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров сделал тревожное заявление о Суммах и атаках РФ на город.

Также "Комментарии" писали об адском ударе по Сумам с погибшими.