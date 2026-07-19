Российская ракета уничтожила гигантский логистический хаб AMTEL под Киевом (ФОТО)

В результате массированной российской атаки в ночь на 19 июля серьезные разрушения потерпел один из крупнейших логистических комплексов Украины. Баллистическая ракета попала в главный распределительный центр компании AMTEL под Киевом, который обеспечивал доставку грузов по всей стране.

Российская ракета ударила по складу AMTEL под Киевом. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, удар полностью разрушил складской комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров. Именно через этот логистический хаб проходили товары для украинских предприятий, медикаменты, гуманитарная помощь и сотни тысяч почтовых отправлений.

В результате атаки могли быть уничтожены сотни тысяч посылок, лекарственных средств и гуманитарных грузов, предназначавшихся для миллионов украинцев. Окончательные масштабы материального ущерба еще устанавливаются.

Россия уничтожила логистический центр AMTEL под Киевом Фото: ГСЧС

Российская ракета ударила по составу AMTEL под Киевом. Фото: ГСЧС

Помимо состава AMTEL во время атаки на Киев также полное разрушение потерпел завод компании UKRTAC, производившей военную амуницию и средства индивидуальной баллистической защиты. Учредитель предприятия Северион Дангадзе назвал этот "день величайшей трагедией за всю историю компании".

По данным Воздушных сил ВСУ, во время атаки Россия использовала 41 ракету разных типов, среди которых гиперзвуковые "Циркон", баллистические "Искандер-М" и С-400, а также управляемые авиационные ракеты. Кроме того, по Украине было запущено 125 ударных беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ПВО сбила не всю баллистику над Киевом: заявление Минобороны.

Также "Комментарии" писали о российском ударе по Сумам семь КАБ, который произошел 19 июля.