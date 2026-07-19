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Чому ППО збила не всю балістику над Києвом: відверта заява Міноборони

Повітряні сили збили 17 балістичних ракет та 108 дронів під час атаки 19 липня

19 липня 2026, 12:20
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Slava Kot

У Міністерстві оборони України пояснили, чому під час нічної масованої атаки Росії 19 липня системам протиповітряної оборони не вдалося перехопити всі ракети. У відомстві наголосили, що українська ППО спрацювала ефективно, однак головною проблемою залишається нестача ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними цілями.

Чому ППО збила не всю балістику над Києвом: відверта заява Міноборони

Чому ППО пропустила частину ракет під час атаки на Київ

У Міноборони зазначили, що Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на Київ із початку повномасштабної війни. За ніч противник випустив понад 40 ракет різних типів та 125 ударних безпілотників, а основним напрямком удару став Київ.

"Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнами потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя", — заявили у Міністерстві оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом Росія застосувала 41 ракету, серед яких 10 гіперзвукових ракет "Циркон", 25 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, три ракети "Онікс" і три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Крім того, по Україні було запущено 125 ударних безпілотників різних типів.

Сили ППО знищили або подавили 126 повітряних цілей, зокрема 17 балістичних ракет, одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 108 дронів. Водночас зафіксовано влучання 23 ракет і 10 безпілотників на 20 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще у 18 місцях.

У Міноборони підкреслили, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиракетної оборони та закликала союзників не затримувати постачання антибалістичних засобів, адже саме вони дозволяють рятувати життя цивільних.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сибіга жорстко обізвав Путіна реагуючи на найбільшу балістичну атаку на Київ.

Також "Коментарі" писали, чому повітряна тривога через балістику лунає після вибухів: у Міноборони пояснили.



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Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/15914
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