Чому ППО збила не всю балістику над Києвом: відверта заява Міноборони

У Міністерстві оборони України пояснили, чому під час нічної масованої атаки Росії 19 липня системам протиповітряної оборони не вдалося перехопити всі ракети. У відомстві наголосили, що українська ППО спрацювала ефективно, однак головною проблемою залишається нестача ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними цілями.

Чому ППО пропустила частину ракет під час атаки на Київ

У Міноборони зазначили, що Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на Київ із початку повномасштабної війни. За ніч противник випустив понад 40 ракет різних типів та 125 ударних безпілотників, а основним напрямком удару став Київ.

"Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнами потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя", — заявили у Міністерстві оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом Росія застосувала 41 ракету, серед яких 10 гіперзвукових ракет "Циркон", 25 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, три ракети "Онікс" і три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Крім того, по Україні було запущено 125 ударних безпілотників різних типів.

Сили ППО знищили або подавили 126 повітряних цілей, зокрема 17 балістичних ракет, одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 108 дронів. Водночас зафіксовано влучання 23 ракет і 10 безпілотників на 20 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще у 18 місцях.

У Міноборони підкреслили, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням протиракетної оборони та закликала союзників не затримувати постачання антибалістичних засобів, адже саме вони дозволяють рятувати життя цивільних.

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