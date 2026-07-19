Почему ПВО сбила не всю баллистику над Киевом: откровенное заявление Минобороны

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему во время ночной массированной атаки России 19 июля системам противовоздушной обороны не удалось перехватить все ракеты. В ведомстве подчеркнули, что украинское ПВО сработало эффективно, однако главной проблемой остается нехватка ракет-перехватчиков для борьбы с баллистическими целями.

Почему ПВО пропустила часть ракет во время атаки на Киев

В Минобороны отметили, что Россия совершила одну из мощнейших баллистических атак на Киев с начала полномасштабной войны. За ночь противник выпустил более 40 ракет разных типов и 125 ударных беспилотников, а основным направлением удара стал Киев.

"Наша ПВО отработала отлично, но нашим воинам нужны ракеты-перехватчики. Они нужны каждый день. Бесперебойные поставки, соблюдение договоренностей. Эти пакеты помощи – спасенные жизни", — заявили в Министерстве обороны.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего Россия применила 41 ракету, среди которых 10 гиперзвуковых ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, три ракеты "Оникс" и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Кроме того, по Украине было запущено 125 ударных беспилотников разных типов.

Силы ПВО уничтожили или подавили 126 воздушных целей, в том числе 17 баллистических ракет, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 108 дронов. В то же время, зафиксировано попадание 23 ракет и 10 беспилотников на 20 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще в 18 местах.

В Минобороны подчеркнули, что Украина продолжает работать с международными партнерами по усилению противоракетной обороны и призвала союзников не задерживать поставки антибалистических средств, ведь именно они позволяют спасать жизнь гражданских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига жестко обозвал Путина реагируя на наибольшую баллистическую атаку на Киев.

Также "Комментарии" писали, почему воздушная тревога из-за баллистики раздается после взрывов: в Минобороны объяснили.