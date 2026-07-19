logo_ukra

BTC/USD

64669

ETH/USD

1868.11

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Найбільша балістична атака на Київ: Сибіга жорстко обізвав Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Найбільша балістична атака на Київ: Сибіга жорстко обізвав Путіна

Андрій Сибіга після масованої атаки Росії на Київ назвав Путіна боягузом і закликав Захід негайно посилити санкції.

19 липня 2026, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на масований російський удар по Києву в ніч на 19 липня. Очільник МЗС назвав російського диктатора Володимира Путіна боягузом і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний та військовий тиск на Росію для закінчення війни.

Найбільша балістична атака на Київ: Сибіга жорстко обізвав Путіна

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X зазначив, що Росія запустила найбільшу кількість балістичних ракет по Києву з початку війни, близько чотирьох десятків, та закликав до тиску на Кремль.

"Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з президентом Зеленським, щоб припинити війну, продовжує вести війну проти цивільних. Ми закликаємо до відповідних і рішучих дій. Нам потрібен нищівний тиск на Москву, щоб припинити цей терор", — пише Сибіга.

Сибіга наголосив, що світ не повинен робити пауз у тиску на Кремль. Він закликав Європейський Союз негайно розблокувати 21-й пакет санкцій, а союзників України без затримок виконати домовленості щодо постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет.

Окремо глава української дипломатії виступив проти будь-яких спроб повернення Росії до міжнародних спортивних змагань. Він заявив, що рішення про відновлення прав російських спортсменів означатиме виправдання воєнних злочинів Кремля.

"Путіна не зупинити умиротворенням. Він піде далі, якщо його не зупинить сила зараз. Надайте Україні всі необхідні засоби, щоб зупинити Росію та припинити війну", — йдеться в заяві Сибіги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про масовану атаку на Київ: горить п'ять районів, балістика вдарила по будинку, загинула одна людина.

Також "Коментарі" писали, чим Росія атакувала Київ і скільки балістичних ракет пропустила ППО.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2078721605698810290
Теги:

Новини

Всі новини