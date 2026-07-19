Найбільша балістична атака на Київ: Сибіга жорстко обізвав Путіна

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Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на масований російський удар по Києву в ніч на 19 липня. Очільник МЗС назвав російського диктатора Володимира Путіна боягузом і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний та військовий тиск на Росію для закінчення війни.
Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X зазначив, що Росія запустила найбільшу кількість балістичних ракет по Києву з початку війни, близько чотирьох десятків, та закликав до тиску на Кремль.
Сибіга наголосив, що світ не повинен робити пауз у тиску на Кремль. Він закликав Європейський Союз негайно розблокувати 21-й пакет санкцій, а союзників України без затримок виконати домовленості щодо постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет.
Окремо глава української дипломатії виступив проти будь-яких спроб повернення Росії до міжнародних спортивних змагань. Він заявив, що рішення про відновлення прав російських спортсменів означатиме виправдання воєнних злочинів Кремля.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про масовану атаку на Київ: горить п'ять районів, балістика вдарила по будинку, загинула одна людина.
Також "Коментарі" писали, чим Росія атакувала Київ і скільки балістичних ракет пропустила ППО.