Найбільша балістична атака на Київ: Сибіга жорстко обізвав Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на масований російський удар по Києву в ніч на 19 липня. Очільник МЗС назвав російського диктатора Володимира Путіна боягузом і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний та військовий тиск на Росію для закінчення війни.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X зазначив, що Росія запустила найбільшу кількість балістичних ракет по Києву з початку війни, близько чотирьох десятків, та закликав до тиску на Кремль.

"Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з президентом Зеленським, щоб припинити війну, продовжує вести війну проти цивільних. Ми закликаємо до відповідних і рішучих дій. Нам потрібен нищівний тиск на Москву, щоб припинити цей терор", — пише Сибіга.

Сибіга наголосив, що світ не повинен робити пауз у тиску на Кремль. Він закликав Європейський Союз негайно розблокувати 21-й пакет санкцій, а союзників України без затримок виконати домовленості щодо постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет.

Окремо глава української дипломатії виступив проти будь-яких спроб повернення Росії до міжнародних спортивних змагань. Він заявив, що рішення про відновлення прав російських спортсменів означатиме виправдання воєнних злочинів Кремля.

"Путіна не зупинити умиротворенням. Він піде далі, якщо його не зупинить сила зараз. Надайте Україні всі необхідні засоби, щоб зупинити Росію та припинити війну", — йдеться в заяві Сибіги.

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