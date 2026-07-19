Самая большая баллистическая атака на Киев: Сибига жестко обозвал Путина

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на массированный российский удар по Киеву в ночь на 19 июля. Глава МИД назвал российского диктатора Владимира Путина трусом и призвал международных партнеров усилить санкционное и военное давление на Россию для окончания войны.
Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X отметил, что Россия запустила наибольшее количество баллистических ракет по Киеву с начала войны, около четырех десятков, и призвал к давлению на Кремль.
Сибига подчеркнул, что мир не должен делать пауз в давлении на Кремль. Он призвал Европейский Союз немедленно разблокировать 21 пакет санкций, а союзников Украины без задержек выполнить договоренности по поставке дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков баллистических ракет.
Отдельно глава украинской дипломатии выступил против любых попыток возвращения России в международные спортивные соревнования. Он заявил, что решение о возобновлении прав российских спортсменов будет означать оправдание военных преступлений Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о массированной атаке на Киев: горит пять районов, баллистика ударила по дому, погиб один человек.
Также "Комментарии" писали, чем Россия атаковала Киев и сколько баллистических ракет пропустила ПВО.