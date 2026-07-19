Самая большая баллистическая атака на Киев: Сибига жестко обозвал Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на массированный российский удар по Киеву в ночь на 19 июля. Глава МИД назвал российского диктатора Владимира Путина трусом и призвал международных партнеров усилить санкционное и военное давление на Россию для окончания войны.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X отметил, что Россия запустила наибольшее количество баллистических ракет по Киеву с начала войны, около четырех десятков, и призвал к давлению на Кремль.

"Трус в Москве, который боится встретиться с президентом Зеленским, чтобы прекратить войну, продолжает вести войну против гражданских. Мы призываем к ответным и решительным действиям. Нам нужно сокрушительное давление на Москву, чтобы прекратить этот террор", — пишет Сибига.

Сибига подчеркнул, что мир не должен делать пауз в давлении на Кремль. Он призвал Европейский Союз немедленно разблокировать 21 пакет санкций, а союзников Украины без задержек выполнить договоренности по поставке дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков баллистических ракет.

Отдельно глава украинской дипломатии выступил против любых попыток возвращения России в международные спортивные соревнования. Он заявил, что решение о возобновлении прав российских спортсменов будет означать оправдание военных преступлений Кремля.

"Путина не остановить умиротворением. Он пойдет дальше, если его не остановит сила сейчас. Предоставьте Украине все необходимые средства, чтобы остановить Россию и прекратить войну", — говорится в заявлении Сибиги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массированной атаке на Киев: горит пять районов, баллистика ударила по дому, погиб один человек.

Также "Комментарии" писали, чем Россия атаковала Киев и сколько баллистических ракет пропустила ПВО.