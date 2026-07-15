Чому повітряна тривога через балістику лунає після вибухів: у Міноборони пояснили

Під час російських атак балістичними ракетами українці іноді чують сигнал повітряної тривоги вже після вибухів. В інших випадках сирени спрацьовують, але пуски ракет так і не відбуваються. Причини таких ситуацій пояснив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

Чому тривога іноді лунає після вибухів. Фото з відкритих джерел

Сергій Бескрестнов пояснив, що Україна отримує інформацію про підготовку та пуски балістичних ракет від міжнародних партнерів. Основним джерелом таких даних є супутникове спостереження та системи, які фіксують активність на пускових установках. Бескрестнов наголосив, що час на реагування запуску балістичних ракет вкрай малий.

"Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися", — вказує Бескрестнов.

Радник міністра оборони також звернув увагу, що бувають і протилежні випадки, коли сирени вмикаються, але запуск ракет не відбувається. Це пов'язано з тим, що супутники можуть зафіксувати активність на пускових позиціях, яка свідчить про можливу підготовку до удару, однак рішення про запуск може бути скасоване.

Як приклад Бескрестнов навів ситуації з російським ракетним комплексом "Орєшнік". За його словами, розвідувальні супутники неодноразово виявляли активність на пускових установках, але реальних запусків після цього не було.

Пояснення пролунало після атаки на Київ 11 липня. За словами президента Володимира Зеленського, сигнал повітряної тривоги через балістичну загрозу надійшов уже після влучань по цивільній інфраструктурі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ застосувала підступну тактику під час удару по Одесі.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про шанс на припинення вогню з РФ.