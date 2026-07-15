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Почему воздушная тревога из-за баллистики раздается после взрывов: в Минобороны объяснили

Почему при баллистических атаках воздушная тревога может прозвучать уже после взрывов.

15 июля 2026, 10:30
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Slava Kot

В ходе российских атак баллистическими ракетами украинцы иногда слышат сигнал воздушной тревоги уже после взрывов. В других случаях сирены срабатывают, но пуски ракет так и не происходят. Причины таких ситуаций объяснил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Почему воздушная тревога из-за баллистики раздается после взрывов: в Минобороны объяснили

Почему тревога иногда раздается после взрывов. Фото из открытых источников

Сергей Бескрестнов объяснил, что Украина получает информацию о подготовке и пуске баллистических ракет от международных партнеров. Основным источником данных является спутниковое наблюдение и системы, которые фиксируют активность на пусковых установках. Бескрестнов подчеркнул, что время на реагирование запуска баллистических ракет крайне мало.

"Ракета долетает в Киев за 2-4 минуты, поэтому время очень ограничено. Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать", — указывает Бескрестнов.

Советник Министра обороны также обратил внимание, что бывают и противоположные случаи, когда сирены включаются, но запуск ракет не происходит. Это связано с тем, что спутники могут зафиксировать активность на пусковых позициях, свидетельствующую о возможной подготовке к удару, однако решение о запуске может быть отменено.

В качестве примера Бескрестнов привел ситуации с российским ракетным комплексом "Орешник". По его словам, разведывательные спутники неоднократно проявляли активность на пусковых установках, но реальных запусков после этого не последовало.

Объяснение последовало после атаки на Киев 11 июля. По словам президента Владимира Зеленского, сигнал воздушной тревоги из-за баллистической угрозы поступил уже после попаданий по гражданской инфраструктуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ применила коварную тактику при ударе по Одессе.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о шансе на прекращение огня из РФ.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/19sYXWTqrP/
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