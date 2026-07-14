Шанс на припинення вогню з РФ досі є: Зеленський назвав головну умову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість досягнення припинення вогню у війні з Росією все ще залишається, однак ключове рішення залежить від Кремля. Президент попередив, що у разі недосягнення поставлених цілей Володимир Путін може вдатися до нової ескалації війни.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV зазначив, що попередні домовленості про припинення вогню неодноразово порушувалися Росією, однак дипломатичний шлях для закінчення війни не можна вважати вичерпаним.

"Нам потрібно покласти край цій війні. І є одна сторона — Росія, яка цього не хоче. Вони демонструють це лише словами. Але припинення вогню – це не просто слова, це дуже конкретний крок", – сказав президент.

За словами Зеленського, російський диктатор не зацікавлений у реальному перемир'ї, оскільки прагне військової перемоги. Президент України назвав Путіна "брехуном" у питаннях припинення бойових дій, адже йому "потрібна перемога".

Глава держави також попередив, що Кремль через відсутність успіхів у війні проти України, Росія може спробувати розширити агресію.

"Якщо Володимир Путін не досягне перемоги, він стане дуже небезпечним не лише для нас. Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати", – заявив Зеленський.

Водночас український президент переконаний, що припинення вогню необхідне не лише Україні, а й самій Росії. На його думку, це шанс зупинити подальші людські втрати та уникнути нових трагедій.

"Це шанс для світу, а насамперед для власної нації, для всіх тих сімей, які втратили своїх солдатів, своїх синів, своїх дочок. Путіну вирішувати, чи думати про цих людей", – підсумував Зеленський.

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