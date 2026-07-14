Шанс на припинення вогню з РФ досі є: Зеленський назвав головну умову

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість досягнення припинення вогню у війні з Росією все ще залишається, однак ключове рішення залежить від Кремля. Президент попередив, що у разі недосягнення поставлених цілей Володимир Путін може вдатися до нової ескалації війни.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV зазначив, що попередні домовленості про припинення вогню неодноразово порушувалися Росією, однак дипломатичний шлях для закінчення війни не можна вважати вичерпаним.
За словами Зеленського, російський диктатор не зацікавлений у реальному перемир'ї, оскільки прагне військової перемоги. Президент України назвав Путіна "брехуном" у питаннях припинення бойових дій, адже йому "потрібна перемога".
Глава держави також попередив, що Кремль через відсутність успіхів у війні проти України, Росія може спробувати розширити агресію.
Водночас український президент переконаний, що припинення вогню необхідне не лише Україні, а й самій Росії. На його думку, це шанс зупинити подальші людські втрати та уникнути нових трагедій.
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