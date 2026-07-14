Шанс на прекращение огня из РФ еще есть: Зеленский назвал главное условие

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность достижения прекращения огня в войне с Россией по-прежнему остается, однако ключевое решение зависит от Кремля. Президент предупредил, что в случае недостижения поставленных целей Владимир Путин может прибегнуть к новой эскалации войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV отметил, что предварительные договоренности о прекращении огня неоднократно нарушались Россией, однако дипломатический путь для окончания войны нельзя считать исчерпанным.
По словам Зеленского, российский диктатор не заинтересован в реальном перемирии, поскольку стремится к военной победе. Президент Украины назвал Путина "лжецом" в вопросах прекращения боевых действий, ведь ему "нужна победа".
Глава государства также предупредил, что Кремль из-за отсутствия успехов в войне против Украины Россия может попытаться расширить агрессию.
В то же время, украинский президент убежден, что прекращение огня необходимо не только Украине, но и самой России. По его мнению, это шанс остановить дальнейшие человеческие потери и избегать новых трагедий.
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