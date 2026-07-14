Шанс на прекращение огня из РФ еще есть: Зеленский назвал главное условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность достижения прекращения огня в войне с Россией по-прежнему остается, однако ключевое решение зависит от Кремля. Президент предупредил, что в случае недостижения поставленных целей Владимир Путин может прибегнуть к новой эскалации войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV отметил, что предварительные договоренности о прекращении огня неоднократно нарушались Россией, однако дипломатический путь для окончания войны нельзя считать исчерпанным.

"Нам нужно положить конец этой войне. И есть одна сторона – Россия, которая этого не хочет. Они демонстрируют это только словами. Но прекращение огня – это не просто слова, это очень конкретный шаг", – сказал президент.

По словам Зеленского, российский диктатор не заинтересован в реальном перемирии, поскольку стремится к военной победе. Президент Украины назвал Путина "лжецом" в вопросах прекращения боевых действий, ведь ему "нужна победа".

Глава государства также предупредил, что Кремль из-за отсутствия успехов в войне против Украины Россия может попытаться расширить агрессию.

"Если Владимир Путин не добьется победы, он станет очень опасным не только для нас. Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать", – заявил Зеленский.

В то же время, украинский президент убежден, что прекращение огня необходимо не только Украине, но и самой России. По его мнению, это шанс остановить дальнейшие человеческие потери и избегать новых трагедий.

"Это шанс для мира, а прежде всего для собственной нации, для всех семей, которые потеряли своих солдат, своих сыновей, своих дочерей. Путину решать, думать ли об этих людях", — подытожил Зеленский.

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