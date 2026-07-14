Ультиматум Путіну: Мерц назвав єдину умову для початку мирних переговорів

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Slava Kot
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова до мирних переговорів із Росією, а подальший розвиток подій залежить виключно від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Крім того, Берлін пообіцяв не послаблювати підтримку Києва та продовжити тиск на Кремль.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел
Фрідріх Мерц виступив після засідання "Коаліції охочих" у Парижі під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. За словами канцлера, зустріч засвідчила єдність європейських союзників у питанні підтримки України та досягнення справедливого миру.
Канцлер наголосив, що до моменту, поки Москва не продемонструє готовності до реальних переговорів, Німеччина й надалі посилюватиме санкційний та політичний тиск на Росію. Крім того, Берлін продовжить тісну координацію дій із партнерами в межах "Коаліції охочих".
Мерц також підтвердив довгострокову фінансову підтримку України, зазначивши, що європейські партнери планують виділяти близько 70 мільярдів євро щороку для допомоги Києву.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін розповів, чи готова Росія зупинити війну проти України.
Також "Коментарі" писали, що Мерц оголосив вирок для Кремля у війні Росії проти України.