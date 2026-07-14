Ультиматум Путину: Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров

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Slava Kot
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, а дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решения российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, Берлин пообещал не ослаблять поддержку Киева и продолжить давление на Кремль.
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
Фридрих Мерц выступил после заседания "Коалиции желающих" в Париже на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам канцлера, встреча показала единство европейских союзников в вопросе поддержки Украины и достижения справедливого мира.
Канцлер подчеркнул, что до момента, пока Москва не продемонстрирует готовность к реальным переговорам, Германия и дальше будет усиливать санкционное и политическое давление на Россию. Кроме того, Берлин продолжит тесную координацию действий с партнерами в рамках "Коалиции желающих".
Мерц также подтвердил долгосрочную финансовую поддержку Украины, отметив, что европейские партнеры планируют выделять около 70 млрд евро ежегодно для помощи Киеву.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, готова ли Россия остановить войну против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Мерц объявил приговор Кремлю в войне России против Украины.