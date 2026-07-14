Ультиматум Путину: Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, а дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решения российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, Берлин пообещал не ослаблять поддержку Киева и продолжить давление на Кремль.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц выступил после заседания "Коалиции желающих" в Париже на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам канцлера, встреча показала единство европейских союзников в вопросе поддержки Украины и достижения справедливого мира.

"Сегодняшняя встреча показала, что у нас единственный компас. Он направлен на мир для Украины и безопасность для Европы. Украина готова завершить войну. Она была готова всегда. Мы также открыты к мирным переговорам между Украиной и Россией при поддержке Европы и Соединенных Штатов. Теперь все зависит только от Путина – воспользуется ли он этим шансом", – заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что до момента, пока Москва не продемонстрирует готовность к реальным переговорам, Германия и дальше будет усиливать санкционное и политическое давление на Россию. Кроме того, Берлин продолжит тесную координацию действий с партнерами в рамках "Коалиции желающих".

Мерц также подтвердил долгосрочную финансовую поддержку Украины, отметив, что европейские партнеры планируют выделять около 70 млрд евро ежегодно для помощи Киеву.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы делаем это ради свободы Украины и безопасности всей Европы", – добавил Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, готова ли Россия остановить войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Мерц объявил приговор Кремлю в войне России против Украины.