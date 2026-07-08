Мерц оголосив вирок для Кремля у війні Росії проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не має шансів здобути перемогу у війні проти України військовим шляхом. За його словами, Москва не зможе досягти поставлених воєнних цілей, а завершення війни відповідатиме інтересам не лише України та Європи, а й самої Росії.

Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц перед початком другого дня саміту НАТО в Анкарі виступив перед журналістами та зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. За його словами, Росія не має реальних можливостей перемогти у війні.

"У Росії немає жодних шансів виграти цю війну. Вони не досягнуть своїх воєнних цілей, і чим швидше ми закінчимо цю війну, тим краще для Європи, тим краще для Росії й тим краще для миру у світі", – сказав Мерц.

Німецький канцлер наголосив, що союзники не повинні послаблювати підтримку України, адже саме вона залишається ключовим фактором стримування російської агресії. На його думку, подальша військова, фінансова та політична допомога Києву є необхідною умовою для досягнення справедливого миру.

Заява Мерца пролунала на тлі дискусій між країнами Альянсу щодо подальшого посилення підтримки України та зміцнення європейської безпеки. Під час саміту НАТО лідери держав обговорюють питання військової допомоги, оборонного виробництва та довгострокових гарантій безпеки для України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мерц надіслав повідомлення Росії, де озвучив Путіну три умови щодо України.

Також "Коментарі" писали, що перед зустріччю Трампа і Зеленського на саміті НАТО в Анкарі Україна змінила план закінчення війни.