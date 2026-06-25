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Канцлер Німеччини Мерц надіслав повідомлення Росії: озвучив Путіну три умови щодо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не виграє війну, та назвав три умови для початку мирного процесу.

25 червня 2026, 14:15
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Slava Kot

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе перемогти у війні проти України, та закликав Кремль перейти до переговорів. На його думку, нинішня ситуація на фронті й посилення підтримки Києва з боку партнерів створюють нові передумови для дипломатичного процесу.

Канцлер Німеччини Мерц надіслав повідомлення Росії: озвучив Путіну три умови щодо України

Фрідріх Мерц та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську заявив, що Київ, попри тривалу війну та постійні російські атаки, перебуває у "новій позиції сили". За його словами, європейська підтримка України залишається стабільною, а санкційний і політичний тиск уже має наслідки для російської економіки.

Крім того, Мерц зазначив, що після саміту G7 посилилося відчуття єдності між Європою та США щодо подальшої підтримки Києва у війні проти Росії.

"Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва є непохитною. Наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку", — сказав Мерц.

Як наслідок Мерц сформулював три ключові вимоги до Москви для початку процесу врегулювання війни Росії проти України.

"Сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення Росії: настав час вступити у переговори, заморозити лінію фронту та завершити вбивства", — підсумував Мерц.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі зробили нову заяву про переговори щодо України.

Також "Коментарі" писали, що німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів про пропозицію Зеленського до Путіна. За його словами, український лідер запропонував російському диктатору вступити у прямі переговори щодо закінчення війни в Україні.



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