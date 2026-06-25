Канцлер Германии Мерц направил сообщение России: озвучил Путину три условия по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины и призвал Кремль перейти к переговорам. По его мнению, сложившаяся ситуация на фронте и усиление поддержки Киева со стороны партнеров создают новые предпосылки для дипломатического процесса.

Фридрих Мерц и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц во время открытия Конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что Киев, несмотря на длительную войну и постоянные российские атаки, находится в "новой позиции силы". По его словам, европейская поддержка Украины остается стабильной, а санкционное и политическое давление уже имеет последствия для российской экономики.

Кроме того, Мерц отметил, что после саммита G7 усилилось чувство единства между Европой и США по поводу дальнейшей поддержки Киева в войне против России.

"Россия не выиграет эту войну. Европейская поддержка Киева непоколебима. Наша решимость оказывать давление на Россию уже подвесила российскую экономику", — сказал Мерц.

Как следствие, Мерц сформулировал три ключевых требования к Москве для начала процесса урегулирования войны России против Украины.

"Сегодня мы присылаем четкое сообщение России: пора вступить в переговоры, заморозить линию фронта и завершить убийства", — подытожил Мерц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали новое заявление о переговорах по Украине.

Также "Комментарии" писали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал о предложении Зеленского Путину. По его словам, украинский лидер предложил российскому диктатору вступить в прямые переговоры по окончании войны в Украине.