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Slava Kot
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины и призвал Кремль перейти к переговорам. По его мнению, сложившаяся ситуация на фронте и усиление поддержки Киева со стороны партнеров создают новые предпосылки для дипломатического процесса.
Фридрих Мерц и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Фридрих Мерц во время открытия Конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что Киев, несмотря на длительную войну и постоянные российские атаки, находится в "новой позиции силы". По его словам, европейская поддержка Украины остается стабильной, а санкционное и политическое давление уже имеет последствия для российской экономики.
Кроме того, Мерц отметил, что после саммита G7 усилилось чувство единства между Европой и США по поводу дальнейшей поддержки Киева в войне против России.
Как следствие, Мерц сформулировал три ключевых требования к Москве для начала процесса урегулирования войны России против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали новое заявление о переговорах по Украине.
Также "Комментарии" писали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал о предложении Зеленского Путину. По его словам, украинский лидер предложил российскому диктатору вступить в прямые переговоры по окончании войны в Украине.