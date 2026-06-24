Мерц розповів про пропозицію Зеленського до Путіна: в України одна умова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент України Володимир Зеленський на початку червня виступив з пропозицією провести прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, тепер рішення про можливу зустріч залежить виключно від Москви.

Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі заявив, що Київ сформулював чітку позицію щодо готовності до діалогу з Росією на рівні лідерів країн.

"Я хочу ще раз дуже чітко сказати: з боку України є конкретна пропозиція зібратися для переговорів. Український президент 4 червня написав листа російському лідеру та закликав його бути готовим до переговорів", — сказав Мерц.

Німецький лідер зауважив, що Зеленський висунув лише одну умову для зустрічі з Путіним щодо переговорів, однак у Кремлі відкинули пропозицію Києва.

"Єдине, що він висунув як умову, і я думаю, це зрозуміє кожен, хто був би в його становищі, — не в Москві, а в будь-якому іншому місці світу. Путін відмовився від цієї зустрічі, і тому лише від нього залежить рішення — погодитися зараз на цю пропозицію чи ні", — додав канцлер.

Нагадаємо, що Київ неодноразово підкреслював готовність до переговорів, однак наполягає, що вони мають відбуватися поза межами Росії та без попередніх ультиматумів. Крім пропозиції зустрітися у листі, Зеленський також пропонував інші формати прямих переговорів з Путіним, зокрема на полях саміту G7 у червні. Однак ці ініціативи не отримали підтримки з боку Кремля. Також президент заявив, що обговорювалася можливість переговорів у США за участю міжнародних посередників, зокрема президента Дональда Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія виставила Україні новий ультиматум для початку мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Трамп закликав Зеленського "сміливіше" тиснути на Путіна, аби змусити його до миру.