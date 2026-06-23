Трамп закликав Зеленського "сміливіше" тиснути на Путіна: який новий план переговорів

Президент США Дональд Трамп під час приватної розмови з президентом України Володимиром Зеленським порадив Києву діяти "сміливіше", щоб змусити Кремль перейти до змістовних мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Про це пише Kyiv Independent, з посиланням на українського високопосадовця.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами джерела видання, Трамп вважає, що російський лідер Володимир Путін не піде на реальні кроки без відчутного тиску.

"Президент США Дональд Трамп приватно сказав президенту Володимиру Зеленському діяти сміливіше", — пише Kyiv Independent посилаючись на посадовця.

Водночас американські посадовці не уточнили, чи означає це підтримку конкретних дій України, зокрема ударів по території РФ. Вони лише наголосили, що позиція Білого дому змінилася і тепер у Вашингтоні розраховують на "мир через силу".

"Президент Трамп вірить у мир через силу", – сказав один із американських чиновників.

Україна прагне організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна, вважаючи прямі переговори необхідними для обговорення припинення війни. Раніше Зеленський пропонував провести таку розмову на полях саміту G7, однак Москва на неї не погодилася. Після зустрічі з українським президентом Трамп заявив, що Росія "має укласти угоду".

За даними Kyiv Independent, Київ також запропонував провести тристоронній саміт у США за участю Трампа, Зеленського та Путіна.

"Зеленський запропонував Трампу привезти Путіна до Америки, і це було б ідеально", – сказав високопоставлений український чиновник та додав, що "Дональду сподобалася ця ідея".

Проте співрозмовники, обізнані з перебігом контактів, застерегли, що проведення такої зустрічі найближчим часом малоймовірне.

Кремль послідовно уникає зустрічі лідерів у нейтральній країні, натомість просуваючи варіант поїздки Зеленського до Росії. У Києві це розглядають радше як спосіб не допустити переговорів, ніж як реальну пропозицію. Однак в Україні очікують, що Путіну буде складніше відмовити безпосередньо Трампу щодо зустрічі та переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін виступив з ультиматумом до Заходу та пояснив, що категорично не влаштовує Росію.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС Сибіга назвав спосіб змусити Путіна закінчити війну.