Трамп призвал Зеленского "смелее" давить на Путина: какой новый план переговоров

Президент США Дональд Трамп во время частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским посоветовал Киеву действовать "смело", чтобы заставить Кремль перейти к содержательным мирным переговорам о войне России против Украины. Об этом пишет Kyiv Independent, со ссылкой на украинского чиновника.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

По словам источника, Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не пойдет на реальные шаги без ощутимого давления.

"Президент США Дональд Трамп приватно сказал президенту Владимиру Зеленскому действовать смелее", — пишет Kyiv Independent ссылаясь на чиновника.

В то же время, американские чиновники не уточнили, означает ли это поддержку конкретных действий Украины, в том числе ударов по территории РФ. Они лишь подчеркнули, что позиция Белого дома изменилась и теперь в Вашингтоне рассчитывают на мир через силу.

"Президент Трамп верит в мир через силу", – сказал один из американских чиновников.

Украина стремится организовать личную встречу Зеленского и Путина, считая прямые переговоры, необходимыми для обсуждения прекращения войны. Ранее Зеленский предлагал провести такой разговор на полях саммита G7, однако Москва на него не согласилась. После встречи с украинским президентом Трамп заявил, что Россия "должна заключить соглашение".

По данным Kyiv Independent, Киев также предложил провести трехсторонний саммит в США с участием Трампа, Зеленского и Путина.

"Зеленский предложил Трампу привезти Путина в Америку, и это было бы идеально", – сказал высокопоставленный украинский чиновник и добавил, что "Дональду понравилась эта идея".

Однако собеседники, знающие ход контактов, предостерегли, что проведение такой встречи в ближайшее время маловероятно.

Кремль последовательно избегает встреч лидеров в нейтральной стране, зато продвигая вариант поездки Зеленского в Россию. В Киеве это рассматривают скорее как способ не допустить переговоров, чем реальное предложение. Однако в Украине ожидают, что Путину будет сложнее отказать непосредственно Трампу по поводу встречи и переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин выступил с ультиматумом к Западу и объяснил, что категорично не устраивает Россию.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну.