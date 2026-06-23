Трамп призвал Зеленского "смелее" давить на Путина: какой новый план переговоров

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп во время частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским посоветовал Киеву действовать "смело", чтобы заставить Кремль перейти к содержательным мирным переговорам о войне России против Украины. Об этом пишет Kyiv Independent, со ссылкой на украинского чиновника.
Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
По словам источника, Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не пойдет на реальные шаги без ощутимого давления.
В то же время, американские чиновники не уточнили, означает ли это поддержку конкретных действий Украины, в том числе ударов по территории РФ. Они лишь подчеркнули, что позиция Белого дома изменилась и теперь в Вашингтоне рассчитывают на мир через силу.
Украина стремится организовать личную встречу Зеленского и Путина, считая прямые переговоры, необходимыми для обсуждения прекращения войны. Ранее Зеленский предлагал провести такой разговор на полях саммита G7, однако Москва на него не согласилась. После встречи с украинским президентом Трамп заявил, что Россия "должна заключить соглашение".
По данным Kyiv Independent, Киев также предложил провести трехсторонний саммит в США с участием Трампа, Зеленского и Путина.
Однако собеседники, знающие ход контактов, предостерегли, что проведение такой встречи в ближайшее время маловероятно.
Кремль последовательно избегает встреч лидеров в нейтральной стране, зато продвигая вариант поездки Зеленского в Россию. В Киеве это рассматривают скорее как способ не допустить переговоров, чем реальное предложение. Однако в Украине ожидают, что Путину будет сложнее отказать непосредственно Трампу по поводу встречи и переговоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин выступил с ультиматумом к Западу и объяснил, что категорично не устраивает Россию.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну.