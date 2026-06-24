Росія виставила Україні новий ультиматум для початку мирних переговорів

Росія не готова зупиняти бойові дії по нинішній лінії фронту як передумову для початку мирних переговорів з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, чим відкинув одну з ключових пропозицій Києва щодо старту дипломатичного процесу для закінчення війни Росії проти України.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров під час міжнародного форуму "Примаківські читання" заявив, що Москва не розглядатиме зупинку бойових дій по лінії фронту як основу для мирних переговорів. За його словами, Росія також не має наміру покладатися лише на усні домовленості.

"РФ не буде зупинятися на лінії фронту у якості умови для початку переговорів щодо України", — заявив Лавров та додав, що "Росія відкрита до переговорів щодо українського конфлікту у будь-який момент, але на столі має бути серйозна пропозиція".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до Володимира Путіна називав лінії бойового зіткнення на фронті точкою, з якої можуть початися мирні переговори щодо закінчення війни. За його словами, війна вже сформувала фактичне розмежування між двома державами.

"Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія", — йдеться у листі Зеленського до Путіна за 4 червня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі істерика після ударів України по Криму. Представник Путіна Дмитро Пєсков заявив про "незворотні наслідки" для України, а ситуація на фронті нібито "погіршується з дня на день" для української армії.

Також "Коментарі" писали, що Сергій Лавров емоційно та з лайкою висловився під час переговорів про війну Росії проти України. Відео з конфузом російського дипломата потрапило в мережу.