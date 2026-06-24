Россия выставила Украине новый ультиматум для начала мирных переговоров

Россия не готова останавливать боевые действия по нынешней линии фронта как предпосылку для начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чем отверг одно из ключевых предложений Киева о старте дипломатического процесса для окончания войны России против Украины.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения" заявил, что Москва не будет рассматривать остановку боевых действий по линии фронта как основу для мирных переговоров. По его словам, Россия также не намерена полагаться только на устные договоренности.

"РФ не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине", — заявил Лавров и добавил, что "Россия открыта к переговорам по украинскому конфликту в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме Владимиру Путину называл линии боевого столкновения точкой, с которой могут начаться мирные переговоры для окончания войны. По его словам, война уже сформировала фактическое разграничение между двумя государствами.

"Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия", — говорится в письме Зеленского Путину за 4 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерика после ударов Украины по Крыму. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил о "необратимых последствиях" для Украины, а ситуация на фронте якобы "ухудшается со дня на день" для украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что Сергей Лавров эмоционально и с бранью высказался в ходе переговоров о войне России против Украины. Видео с конфузом русского дипломата попало в сеть.